Egészségügy-kutatás

Gyorsabb rákdiagnózist eredményezhet egy új fejlesztésű eljárás

A kísérleti fázisban lévő projekt az emlő- és melanóma betegségcsoportok esetében 85 százalékos megbízhatósággal működik, így hatékonyabb a jelenleg elérhető képi diagnosztikai eljárásoknál. 2022.09.18 10:40 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A HCEMM kutatócsoportja olyan orvosdiagnosztikai eljárást fejleszt, amely lehetővé teszi a nagyon korai fázisban lévő tumoros elváltozások izolálását vérszérummintából, illetve utat nyit az egyénre szabott leghatékonyabb terápiák alkalmazásának.



A Magyar Molekuláris Medicina Kiválósági Központ (Hungarian Centre of Excellence for Molecular Medicine, HCEMM) MTI-hez eljuttatott közleményében kiemelték: az európai országok közül Magyarországon a legmagasabb a tumoros megbetegedésekből fakadó halálozási arány.



Mivel a rákos megbetegedések esetében különösen fontos a gyors diagnózis, a HCEMM kutatócsoportja a Szegedi Tudományegyetemmel közösen olyan új eljárást fejleszt, amely a levett vérben lévő 21 ezer génből képes olyan egyedi mintázatot előállítani, amely alapján kimutatható a tumoros elváltozás jelenléte - fűzték hozzá.



Az innovatív eljárásban a levett vérből azonosított egyedi, a daganatos betegekre jellemző genetikai mintázatot rávetítik egy nagyobb számú populáció géntérképére, így az egészséges csoporttól való eltérések azonnal kimutathatók. A kísérleti fázisban lévő projekt az emlő- és melanóma betegségcsoportok esetében 85 százalékos megbízhatósággal működik, így hatékonyabb a jelenleg elérhető képi diagnosztikai eljárásoknál.



"Ráadásul akár a felére is csökkenhet a diagnosztizálás ideje, ami jelentősen javíthatja a páciensek gyógyulási esélyeit" - írták.



Az idehaza folyó, de nemzetközi együttműködésen is alapuló projekten 15 kutató dolgozik, köztük francia, görög, amerikai és svéd tudósok.



A HCEMM kutatási projekt fókuszában a transzlációs medicina, vagyis az alapkutatási eredmények klinikai alkalmazásának elősegítése és a nemzetközi értékelési rendszeren alapuló tudományos kiválóság biztosítása áll. A projektet az Európai Unió Horizont 2020 kutatási és innovációs programja finanszírozza. A kormány és a partnerintézmények összefogásának köszönhetően a HCEMM intézményi költségvetése 2024-ig megközelíti az 55 millió eurót.