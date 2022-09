Természetvédelem

A Seafood Watch 'vörös listájára' kerültek a homárok az északi simabálnák védelmében

A homárok, languszták és más tengeri rákok halászatához használt eszközökbe való belegabalyodás a simabálnák egyik vezető halálozási oka. 2022.09.09 00:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A rákhalászok hálói és csapdái akkora fenyegetést jelentenek az Atlanti-óceán északi részén élő, súlyosan veszélyeztetett simabálnákra, hogy vörös listára tette a homárokat a fenntartható halászatot ösztönző kaliforniai Seafood Watch program - számolt be róla csütörtökön a The Guardian című brit napilap internetes kiadásában.



Kevesebb mint 340 egyedet számlál jelenleg az északi simabálna populáció, közöttük nyolcvan szaporodásképes nőstény van. Az elmúlt évtizedben becslések szerint 28 százalékkal csökkent ezeknek a tengeri emlősöknek a száma.



A kaliforniai Monterey Bay Aquarium által működtetett Seafood Watch program, amely ajánlásokat ad ki fogyasztóknak és üzletembereknek egyaránt, leminősítette a simabálnák élőhelyén csapdákkal és hálókkal fogott homárokat.



A leminősítés annak eredménye, hogy nem sikerült hatékony lépéseket tenni a rákhalászat jelentette veszélyek csökkentése és a faj megmentése érdekében. Az amerikai homárhalászat éves forgalma mintegy 500 millió dollár (198,9 milliárd forint).



A homárok, languszták és más tengeri rákok halászatához használt eszközökbe való belegabalyodás a simabálnák egyik vezető halálozási oka (a másik a hajókkal való ütközés). A bálnák vándorlási útvonalán - ellési helyüktől, Floridától Kanadáig, ahová táplálkozni úsznak fel - a rákcsapdákhoz rögzített több mint egymillió függőleges kötél található, ebből 622 ezer amerikai vizekben. A simabálnák több mint 80 százaléka belegabalyodott már legalább egyszer valamilyen hálóba vagy kötélbe.



Júniusban egy bíróság elmarasztalta a Nemzeti Óceán- és Légkörkutatási Hivatalt (NOAA), amiért megsértette mind a veszélyeztett fajokra, mind a tengeri emlősök védelmére vonatkozó jogszabályt azzal, hogy nem tett eleget a homárhalászat negatív hatásainak csökkentéséért.



Az Oceana természetvédő szervezet sürgette az amerikai és a kanadai kormányt, hogy hozzanak szigorúbb intézkedéseket az északi simabálnák védelmében.



2021 szeptemberében a NOAA halászati részlege új szabályozást bocsátott ki, amelynek célja az északkeleti vizeken élő homárok és a Jonah rákok halászatának visszafogása, és amely idén májusban lépett életbe. Júliusban további javasolt változtatásokat jelentett be, például a halászhajók sebességére, illetve a zsinór nélküli halászati eszközökre vonatkozóan.