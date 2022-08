Tudomány

Szenzációs dinoszauruszleletet köszönhet Texas a rendkívüli szárazságnak

Több mint 110 millió éves dinoszaurusznyomokat találtak egy kiszáradóban lévő folyó medrében Texasban, az amerikai állam dinoszauruszokról elnevezett nemzeti parkjában.



A Dinoszaurusz-völgyi Állami Park (Dinosaur Valley State Park) szerdai közleménye szerint a súlyos aszály nyomán a folyómeder szárazra került több pontján is találtak a földtörténeti őskorból, körülbelül 113 millió évvel ezelőttről származó nyomokat. Ezek közül több is a Sauroposeidonhoz tartozik, egy élőlényhez, amelynek a magassága nagyjából 18 méter lehetett, súlya pedig 44 tonna - nyilatkozott a park szóvivője a CNN televíziónak.



Ezenkívül sok lábnyomot találtak az Acrocanthosaurustól is, amelynek kifejlett példányai "csak" 4,5-5 méter magasak voltak, súlyuk pedig "csupán" 7 tonnát nyomott.



Az idei nyáron tapasztalt rendkívüli aszály a Texas állam középső részén, Dallas közelében található nemzeti parkon is rajta hagyta nyomait, folyója egy szakaszon teljesen kiszáradt, ami ugyanakkor lehetővé tette a felfedezést.



Az amerikai aszályfigyelő szolgálat (US Drought Monitos) adatai szerint múlt héten az Egyesült Államok déli részén fekvő állam területének 60 százalékát érintette az aszály két legsúlyosabb kategóriája.