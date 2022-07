Koronavírus-járvány

Román tüdőorvos: enyhe lefolyású koronavírus-fertőzés is maradandó tüdőkárosodást okozhat

A poszt-Covid szindróma sok olyan páciensnél is jelentkezik, aki enyhe tünetekkel esett át a koronavírus-fertőzésen, a könnyen átvészelt betegség is olykor nehezen gyógyuló szövődményekkel, maradandó tüdőkárosodással jár - mondta Beatrice Mahler, a bukaresti Marius Nasta tüdőkórház vezetője.



Az Agerpres hírügynökség által szerdán idézett szakember szerint a poszt-Covid tünetekre - köhögésre, fáradékonyságra, rendszeres légúti fertőzésekre - panaszkodó pácienseik fele olyan, koronavírus-fertőzésen 3-6 hónapja átesett fiatal, aki antivirális kezelés, kórházi beutalás nélkül úszta meg a fertőzést, mégis olyan maradandó károsodás figyelhető meg a tüdején, mintha több mint húsz évig dohányzott volna.



Mahler szerint sok olyan betegük van, aki többször is megfertőződött koronavírussal, és - bár egyszer sem jelentkeztek súlyos tünetek - a károsodott tüdőfunkciókat nem sikerült maradéktalanul helyreállítani.



A bukaresti tüdőkórház igazgatóját annak kapcsán szólaltatta meg az Agerpres hírügynökség, hogy az egészségügyi hatóságok "banális légúti fertőzéshez", "egyszerű szezonális influenzához" hasonlították a koronavírus felfelé ívelő hatodik hullámát, és azt közölték, hogy nem terveznek járványügyi megszorításokat.



Romániában kedden ismét átlépte, szerdán pedig megközelítette a tízezret a 24 óra alatt újonnan diagnosztizált koronavírus-fertőzések száma, Alexandru Rafila egészségügyi miniszter pedig napi tízezres átlagot valószínűsített erre a hétre.



A közegészségügyi intézet összesítése szerint a múlt héten végzett szekvenciális elemzések során a megvizsgált esetek 93 százalékában az Omikron mutáció BA-4-es vagy BA-5-ös alváltozatát mutatták ki.



A miniszter szerint ezek a roppant fertőző alvariánsok viszonylag enyhe lefolyású betegséget idéznek elő, ezért szerinte az augusztus folyamán várt tetőzés idején sem fog elviselhetetlen terhelés nehezedni az egészségügyi ellátó rendszerre.



Az egészségügyi minisztérium szerdai jelentése szerint jelenleg 3571-en vannak kórházban, 233 súlyos beteg szorul intenzív terápiás ellátásra. Tavaly ősszel, amikor az eddigi legsúlyosabb - a Delta-variáns által okozott - járványhullám idején átlépte a tízezret a napi esetszám, háromszor ennyien voltak már kórházban, és hatszor ennyien az intenzív osztályon, az áldozatok napi átlaga pedig a százat is meghaladta, a jelenlegi (átlagosan) napi hét halálesethez képest.