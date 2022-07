Tudomány

Inváziós rovarfajok feltérképezésében kéri a lakosság segítségét az Agrártudományi Kutatóközpont

A lakosság bevonásával mérik fel azt, hogy milyen károkat okoz a kiskertekben a zöld vándorpoloska és az ázsiai márványospoloska, illetve egy új idegenhonos inváziós rovarfaj, az élénkzöld lepkekabóca elterjedését is feltérképezik. 2022.07.21 03:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Inváziós szipókás rovarfajok elterjedésének és károkozásának felmérésében kéri a lakosság segítségét az ELKH Agrártudományi Kutatóközpont Növényvédelmi Intézete (ATK NÖVI).



Az ELKH szerdai közleménye szerint az ATK NÖVI kutatói két projektet is indítanak e fajok terjedésének és kártételének folyamatos monitorozására.



A projektek során a kutatók a lakosság bevonásával mérik fel azt, hogy milyen károkat okoz a kiskertekben a zöld vándorpoloska és az ázsiai márványospoloska, illetve egy új idegenhonos inváziós rovarfaj, az élénkzöld lepkekabóca elterjedését is feltérképezik.



A kutatók arra kérik a lakosságot, hogy aki zöld vándorpoloska vagy ázsiai márványospoloska egyedet lát, töltse ki az online kérdőívet, és lehetőség szerint küldjön fotót a rovarokról az invaziospoloska@gmail.com e-mail-címre. A fajok azonosítását a kérdőívben található ábrák segítik. A felmérés alapján a kutatók pontosabb képet kaphatnak a két faj károkozásáról, az eredményeket pedig specifikus védekezési módok kidolgozásához használják fel a jövőben.



A kutatók emellett azt kérik, hogy, aki élénkzöld lepkekabócát lát, az a megfigyelés adatait a hemiptera@atk.hu e-mail címre küldje el.



Felhívták a figyelmet arra, hogy a klímaváltozás mellett a mérsékelt égövi ökoszisztémákat érintő egyik legnagyobb probléma az inváziós rovarfajok megtelepedése és elterjedése. Ezek a fajok előre nem megjósolható változásokat indítanak el az őshonos életközösségekben, többen közülük potenciális mezőgazdasági kártevők.



Mint felidézték, a két inváziós címerespoloska-faj a 2000-es évek elején jelent meg Magyarországon. A zöld vándorpoloska (Nezara viridula) és az ázsiai márványospoloska (Halyomorpha halys) azóta az ország minden régiójában elterjedt.



Mindkét faj sokféle növénnyel táplálkozik (polifág), amelyek között nagy arányban szerepelnek kertészeti kultúrában termesztett haszonnövények is, például paradicsom, paprika, alma, cseresznye. Bár a károkozásukra vonatkozóan korábban is közöltek adatokat, a kártétel jelenlegi országos mértéke pontosan nem ismert. Szóbeli közlések, illetve a közösségi médiában megjelenő bejegyzések és hozzászólások alapján valószínű, hogy a két faj jelenleg a kiskertekben okozza a legnagyobb problémát - írták.



A lepkekabóca kapcsán azt írták, hogy az elmúlt években megjelent új, nagy testű idegenhonos rovarfaj könnyen felismerhető élénkzöld színéről és széles elülső szárnyairól. Eredeti élőhelyén, Észak-Amerikában a szintén idegenhonos inváziós fajként ismert amerikai lepkekabócával alkot közösségeket. A soktápnövényű élénkzöld lepkekabóca főleg a szőlőültetvényekben okozhat gazdasági problémát, mivel tojásait a fiatal hajtásokat tojócsövével felhasítva a növényi szövetekbe rakja le. Ez hegesedéssel, a hajtás elhalásával járhat, valamint a seben keresztül könnyebben juthatnak be bakteriális vagy gombás fertőzések.

A kutatók megjegyezték, hogy az élénkzöld lepkekabóca jelenléte Európában és azon belül hazánkban egyelőre nem okozott problémát, a potenciális kártétel miatt azonban fontos terjedésének nyomon követése.