Járvány

Új, szokatlan tüneteket produkál a majomhimlő

Afrikán kívül ekkora mértékben még korábban soha sem volt jelen a vírus. 2022.06.23 19:34 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A majomhimlő új, szokatlan tüneteket produkál, de előnyben vagyunk a vírussal szemben, azonban a vírus összetettsége miatt nem tudjuk pontosan milyen módon mutálódhat - mondta Kemenesi Gábor virológus a 24.hu-nak.



Az eredendően afrikai majomhimlő epicentrum immár Európába helyeződött át és mivel egy másik társadalmi közegben van, ezért másként viselkedik, szokatlan, újfajta tüneteket produkál a vírus.



A virológus azt is elárulta, hogy Afrikán kívül ekkora mértékben még korábban soha sem volt jelen a vírus. Amit az eddigi tünetekről tudunk az az, hogy fertőzés után 5-13 nappal megjelennek az első tünetek a fáradtság, láz, nyirokcsomó-duzzanat, fej- és izomfájdalmak, majd a lázat követően 1-3 napon belül felbukkannak a kiütések. Azonban Pécsi Tudományegyetem Virológiai Nemzeti Laboratóriumának a munkatársa szerint a vírus önálló terjedése sok ponton át fogja ezeket a tüneteket írni.



Úgy véli a szakember, hogy minden járvány esetén akkor lehet lépéselőnybe kerülni a vírusokkal szemben, amikor egy jól körülhatárolható közegben terjed, ilyenkor ugyanis könnyebb a kontaktuskutatás és a kommunikáció is.



Kemenesi Gábor arra is felhívta a figyelmet, hogy természetes folyamat a vírusok mutációja és nem hasonlítható a koronavírus járványt okozó SARS vírushoz hasonlítani a majomhimlőt. Ennek az oka, hogy sokkal bonyolultabb és több helyen jelenhet meg a mutáció.



A végén a szakértő azt is elmondta, hogy alapvetően a majomhimlő miatt aggodalomra egyelőre nincs okunk, mert nem olyan egyszerű megfertőződni vele.