Kifogták a világ legnagyobb édesvízi halát

A világ eddig ismert legnagyobb édesvízi halát, egy óriási ráját fogott ki egy férfi a Mekong folyóból Kambodzsában - állapították meg a tudósok.



A június 13-án kifogott rája fejétől a farkáig majdnem négy méter hosszú, súlya valamivel 300 kilogramm alatt van - közölték hétfőn a Wonders of the Mekong (A Mekong csodái) nevű kambodzsai-amerikai kutatási projekt tudósai.



A korábbi rekord egy 293 kilogrammos mekongi ponty volt, melyet Thaiföldön fedeztek fel - közölte a kutatócsoport.



A ráját egy helyi halász fogta Kambodzsa északkeleti részén, Stung Treng tartományban. Szólt a kutatócsoport tagjainak, akik a Wonders of the Mekong természetvédő munkáját népszerűsítették a folyam menti településeken.



Az éjfél után érkező hívást követően a kutatók órákon belül a helyszínen voltak, és lenyűgözte őket a látvány.



Édesvízinek azt a halat hívják, amelyik egész életét édesvizekben éli, szemben a hatalmas tengeri fajokkal, mint a kékúszójú tonhal vagy a marlin, valamint azokkal, amelyek tengerek és folyók között vándorolnak, például a hatalmas viza.



A rája kifogása nemcsak a rekordöntés miatt volt fontos.



"Reményt jelent a Mekongnak, hogy egy hal még mindig megnőhet ekkorára" - mondta el az AP hírügynökségnek telefonon Zeb Hogan, a renói Nevadai Egyetem kutatója, a közös amerikai-kambodzsai projekt vezetője.



A Mekong Kínán, Mianmaron, Laoszon, Thaiföldön, Kambodzsán és Vietnamon hömpölyög keresztül. Számos óriási édesvízi halfajnak ad otthont, ám az utóbbi években egyre nagyobb környezeti terhelést kell elviselnie. A tudósokat különösen egy jelentős gátépítési program aggasztja, ami súlyos kárt okozna az ívóhelyeken.



A kutatók elmondták, hogy két hónap alatt ez volt a negyedik óriás rája, amit ugyanerről a vidékről jelentettek, mindannyian nőstények voltak. Úgy vélik, ez lehet a faj egyik szaporodási gócpontja.



A helyiek Boramynak, vagyis Teliholdnak nevezték el az egyedet kerekded formája alapján, valamint azért, mert a Hold már fent járt a horizonton, amikor június 14-én szabadon engedték.



A rekordért járó dicsőség mellett a szerencsés halász piaci áron kapott kártalanítást, mintegy 600 dollárt.