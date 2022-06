Tudomány

Módosítani kellett a Nemzetközi Űrállomás pályáját egy orosz műhold törmelékei miatt

Módosították pénteken a Nemzetközi Űrállomás (ISS) pályáját, hogy elkerülje az orosz hadsereg által korábban megsemmisített orosz műhold törmelékeit.



A művelethez az ISS-hez csatlakoztatott Progressz teherűrhajó hajtóművét kapcsolták be - számolt be Dmitrij Rogozin, a Roszkoszmosz Orosz Szövetségi Űrügynökség vezérigazgatója Telegram oldalán.



Az orosz hadsereg 2021. november 15-én semmisítette meg a használaton kívüli Celina-D típusú műholdat az ilyen űreszközök elleni fegyverek tesztelése során.



Az Egyesült Államok akkor bírálta a lépést, arra figyelmeztetve, hogy a műhold darabjai veszélyeztethetik az ISS-t és a fedélzeten dolgozó nemzetközi űrhajóscsapatot.



Amikor az űrállomás először haladt át a törmelékmezőn, a személyzetet arra utasították, hogy saját biztonságuk érdekében vegyék fel az űrruhákat és szálljanak be az ISS mentőkapszulájába.



Az orosz hadsereg akkoriban cáfolta, hogy bármilyen veszély fenyegette volna az ISS-t.



A Kozmosz 1408 szovjet felderítő műholdat 1982-ben bocsátották alacsony Föld körüli pályára, ahol két évig működött, és tovább keringett pályáján.



Az ISS fedélzetén jelenleg három orosz, három amerikai és egy olasz űrhajós dolgozik.