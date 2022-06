Tudomány

Megtalálták a "világ legnagyobb növényét" Ausztrália nyugati partjainál

Tudósok felfedezték a világ eddig ismert legnagyobb növényét, egy nagyjából 4500 éves tengeri füvet, mely mintegy kétszáz négyzetkilométeren terül le Ausztrália nyugati partjainál, a tenger fenekén.



Úgy 4500 éve egyetlen mag befészkelte magát egy jó adottságú helyre valahol a mai Shark-öbölben, Ausztrália nyugati partjainál. A magból az emberi jelenlét hiányában viszonylag zavartalanul akkora növény hajtott ki, amely ma nagyjából 200 négyzetkilométernyi tengerfenéken terülhet el - írta a The Guardian online kiadása szerdán.



A Posidonia australis faj - más néven szálas gömbfű vagy szalagfű - gyakori növény Ausztrália déli partjai mentén. Amikor azonban a tudósok az öböl tengerifű-szálainak genetikai különbségeit kezdték felderíteni, retélyre akadtak.



A tudósok nagyjából 18 ezer genetikai jelzőanyagot (markert) vizsgáltak meg a faj változatai után kutatva, hogy egy helyreállítási projektben felhasználható példányokat válasszanak ki - mondta Jane Edgeloe, a Nyugat-ausztráliai Egyetem (UWA) kutató hallgatója.



Ehelyett azt fedezték fel, hogy ugyanaz a növény burjánzott szerteszét úgynevezett gyöktörzsei segítségével, amelyekkel a gyep terjed a talajon. "Úgy tűnik, a létező kétszáz négyzetkilométeres szalagfűmező egyetlen, kolóniát képező csemetéből terjedt szét" - mondta a kutató.



Ez az egyetlen növény most is terül tovább, mint egy rét, miközben élőhelyet nyújt teknősöknek, delfineknek, dugongoknak, rákoknak, halaknak.



A szalagfű gyöktörzsei évente akár 35 centiméterre is megnőhetnek. Ennek alapján az amerikai tudományos akadémia lapjánban (PNAS) megjelent tanulmány szerzői úgy becsülték, legalább 4500 évre lehetett szüksége a hatalmas növénynek, hogy ekkora területet elborítson.



A növény óriási, sűrű mezőket alakított ki, melyek egyes helyeken minden irányban akkora területet foglalnak el, ameddig a szem ellát. Szalagjai néhol csak tíz centiméteresek, máshol akár egyméteresek is lehetnek.



A növény azért is különleges, mert megtalálta a módját, hogy fennmaradjon a Shark-öböl helyenként kétszeres sótartalmú vizeiben. Az öböl vízmhőmérséklete 15 és akár 30 Celsius-fokos is lehet.



Fennmaradása a tudósok szerint azzal függhetett össze, hogy a növény mindkét felmenőjének összes kromoszómáját megőrizte, ami "vele született" genetikai változatosságot jelent.



"Ahelyett, hogy génjei felét az egyik, a másik felét a másik felmenőjétől kapta volna, a növény az összeset megtartotta" - magyarázta Elizabeth Sinclair, a tanulmány társszerzője.



A Shark-öböl szalagfűjének mérete nagyjából 200 négyzetkilométer (20 ezer hektár), így jóval nagyobb, mint a világ leghatalmasabb növényeként emlegetett, 43 hektár kiterjedésű, Utah állambeli nyárfa.