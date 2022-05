Orvostudomány

Sikeres volt az úttörő kettős kéztranszplantáció Nagy-Britanniában

Sikeres volt az úttörő kettős kéztranszplantációs műtét, amelyet egy 48 éves brit férfin végeztek el - számolt be róla a BBC News.



Steven Gallagher 13 évvel ezelőtt az arcán észlelt kiütések és jobb karjában tapasztalt fájdalom miatt fordult orvoshoz. Először kéztőalagút szindrómát diagnosztizáltak nála, amit megműtöttek, de miután a fájdalom mindkét kezébe visszatért, egy szakorvos szklerodermát, a bőr és a belső szervek sebesedését okozó autoimmun betegséget állapított meg.



Két keze a betegség miatt teljesen ökölbe szorult, többé nem tudta az ujjait kiegyenesíteni, nem tudott fogni. A Dreghornból származó, háromgyermekes tetőfedő a munkáját is kénytelen volt feladni.



Andrew Hart professzorhoz, egy glasgow-i plasztikai és kézsebész szakorvoshoz került, aki felvetette a kettős kézátültetés lehetőségét. Gallagher a kockázatos műtétről Simon Kay professzorral, a Leeds-i Oktatókórház plasztikai sebészével is beszélt, aki 2016-ban az Egyesült Királyság első dupla kézátültetési műtétjét vezette.



Gallaghert 2021 decemberében operálta meg Leedsben egy 30 fős, különböző szakemberekből álló orvoscsoport, miután megtalálták számára a megfelelő donort. Az orvosok szerint ő lehet az első szklerodermás ember a világon, akinél elvégezték a műtétet.



Alighogy a férfi felébredt az altatásból, már képes volt mozgatni a kezeit. Négyhetes kórházi kezelés után most már csak fizikoterápiára és ellenőrzésre kell visszajárnia. Elmondta, hogy begombolkozni még nem tud, de meg tudja simogatni a kutyáját, el tudja zárni a csapot és meg tud tölteni vízzel egy poharat. Hozzátette: szép lassan, hétről-hétre javul az állapota, és reményei szerint egyszer majd dolgozni is tud.



A legfontosabb, hogy elviselhetetlen fájdalmai megszűntek, most egyáltalán nem fájnak a kezei - hangsúlyozta.