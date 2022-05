Tudomány

Több mint 2000 évvel ezelőtti gazdaságot tártak fel Észak-Izraelben

Egy 2100 évvel ezelőtt működő mezőgazdasági birtokot tártak fel Észak-Izraelben, Galileában - jelentette a Jediót Ahronót című újság hírportálja, a ynet szerdán.



A kelet-galileai Arbel közelében, a Kinneret, vagyis Galileai-tótól mintegy hat kilométerre felfedezett uradalom kiváló állapotban maradt fenn. "A tárgyak azon a helyen hevertek, ahova az egykori lakók letették őket, úgy tűnik, hogy hirtelen hagyták el a helyet, talán katonai fenyegetés miatt" - mesélte a lapnak az ásatás vezetője.



A zsidó Hasmóneus uralkodók korában, mintegy 2100 évvel ezelőtt működő majorságnál egy épület alapjait is megtalálták. A zsidó függetlenségnek ez a korszaka Nagy Sándor hellenisztikus utódállamai és a római hódítók segítségével hatalomba helyezett Heródes uralkodása között, i.e. 141-től i.e. 37-ig tartott.



Az építmény mellett több tucat, szövéshez használt nehezéket, hatalmas cserépedényeket, vasból készült mezőgazdasági szerszámokat, köztük különféle méretű csákányokat, betakarításra szolgáló sarlókat is feltártak, valamint az i.e. 2. század második felére datálható érméket is felfedeztek.



A régészeti munkálatokat az izraeli vízművek, a Mekorot közreműködésével végezték, céljuk a terep megtisztítása volt, ugyanis a kormány 910 millió sékelből (százmillió forint) sótalanított vizet áramoltat majd a Galileai-tóba, hogy ezzel állandósítsák a vízszintet a háztartások, a mezőgazdaság és a szomszédos országok folyamatos vízellátásáért.



"Szerencsénk volt felfedezni egy időkapszulát: az általunk megtalált tárgyak ott maradtak, ahol a lakók hagyták őket, a szövőszéksúlyok még mindig a polcon feküdtek, és az edényeket is épségben találtuk meg" - hangsúlyozta az ásatásokat vezető Amani Abu-Hamid, az Izraeli Régészeti Hatóság (IAA) munkatársa.