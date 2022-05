Állati

Halvány sarlósfecskét figyeltek meg Szegeden

Halvány sarlósfecskét (Apus pallidus) figyeltek meg Szegeden, ez a Mediterráneumban őshonos faj második dokumentált előfordulása Magyarországon - közölte a Magyar Madártani Egyesület Csongrád megyei csoportja közösségi oldalán.



A Kárpát-medencében ritka madarat Engi László nemcsak megtalálta és meghatározta - amely a szakmában jártasak számára is nehéz feladat - hanem fényképet is készített róla.



A halvány sarlósfecske leginkább a tengerek közelében költ, a Földközi-tenger partvidékén, Észak-Afrikában, Kis-Ázsiában, Közel-Keleten, valamint az Arab-félsziget bizonyos pontjain él. Vonuló faj, a telet Afrikában, a Szaharától délre tölti. Korábban Magyarországon egyszer, 1996-ban figyelték meg.



Rokonához - a Kárpát-medencében szintén rendkívül ritkán felbukkanó - havasi sarlósfecskéhez hasonlóan szinte minden idejét a levegőben tölti, leszámítva a fészekrakást és az utódgondozást. Repülő rovarokkal, levegőben sodródó pókokkal táplálkozik, utóbbiakat alacsony magasságban, a földtől egy-két méterre kapja el.



A 16 centis testhosszú, 42-46 centiméteres szárnyfesztávú halvány sarlósfecske barnás tollazata világosabb a Magyarországon is költő sarlósfecskénél (Apus apus) alakja vaskosabb, szárnyvégei tompábbak és farokvillája is rövidebb.



A halvány sarlósfecske sziklás partfalakon, városok épületein telepesen fészkel. Fészekanyagát a levegőben sodródó anyagokból gyűjti. Évente két fészekaljat nevel, melyek rendszerint két-három tojásból állnak. A hím és a tojó egyaránt részt vesz a kotlásban, valamint a fiókák táplálásában is.