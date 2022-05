Állati

Binturongok születtek a Szegedi Vadasparkban - fotók

Binturongok (Arctictis binturong) születettek a Szegedi Vadasparkban, a cibetmacska faj kölykeit már a látogatók is megfigyelhetik az Ázsia-ház melletti kifutójukban - tájékoztatta Veprik Róbert igazgató az MTI-t.



A két hím télen látta meg a napvilágot az Ázsia-házban, egy a látogatók elől elzárt területen, ahol nyugodt körülmények között nevelhette őket az anyjuk. Azóta szépen felcseperedtek, és már elég nagyok ahhoz, hogy felfedezzék külső kifutójukat. Így alkalom nyílhat arra, hogy a látogatók is megfigyelhessék őket. A binturong az egyik legnagyobb termetű, és talán a leglátványosabb cibetmacskaféle, amelyet európai fajmentő tenyészprogram keretében tart a vadaspark.



A nevüket megpróbálták helyettesíteni a nyestmedve, medvenyest, sőt a medvemacska elnevezésekkel, de egyik sem ragadt meg a köztudatban. A binturong első ránézésre medveszerű, de mászik, mint a macska, a testalkata viszont a nyestekére emlékeztet. Az egyik legnagyobb cibetmacskaféle testhossza csaknem egy méter, tömege eléri a 14 kilogrammot. Jellegzetessége a rendkívül izmos, hosszú farok, amellyel - az óvilági emlősök között ritka módon - kapaszkodni is tud.



A közepes méretű, főleg fákon élő és éjszakai életmódot folytató ragadozó különleges tulajdonsága egyedi illata, mely sokakat a pattogatott kukoricáéra emlékeztet. Bár alapvetően kisebb állatokat zsákmányol, szívesen és sokat fogyaszt növényi eredetű táplálékokat is, köztük leginkább gyümölcsöket.



A binturongok az Indokínai-félsziget sűrű erdeiben élnek, a Természetvédelmi Világszövetség (IUCN) adatai szerint egyre csökkenő számban. Elsősorban az élőhely elvesztése, a fakitermelés és az ültetvények térhódítása, valamint a vadászat, vadbefogás veszélyezteti.



Az európai állatkertekben a nemzetközi nyilvántartás adatai alapján mintegy kétszáz egyede él a binturongnak. Shien és Tao, a szegedi pár az elmúlt évek során gondos szülőknek bizonyultak, 2013 óta majd minden évben világra hoztak és felneveltek egy-két kölyköt, amelyek utóbb más - francia, szerb, holland, olasz és lengyel - állatkertekbe kerültek. A csapat legifjabb lakói szintén költözni fognak, ha felnőnek, de idén még biztosan Szegeden lesznek láthatók.