Új kígyófajt fedeztek fel Paraguayban

Egy színpompás új, nem mérges kígyófajt fedeztek fel kutatók Paraguayban. A Phalotris shawnella elnevezésű kígyó feje élénk téglapiros, sárga gallért visel, a teste pedig fekete-téglapiros csíkos. A piros, a fekete és a sárga színek jellemzőek a Phalotris nembe tartozó, félig földalatti életmódot folytató 15-féle kígyóra, de a Phalotris shawnella jól megkülönböztethető a mintázata alapján.



Felfedezéséről a Zoosystematics and Evolution című tudományos folyóiratban számoltak be a Para La Tierra környezetvédelmi alapítvány szakértői.



A kutatók összesen három példányt találtak a látványos, de eddig ismeretlen kígyóból a dél-amerikai keleti részén, és mivel az alig 50 centiméteres faj látszólag rendkívül ritka, felfedezői a kihalás fenyegette kategóriába sorolták.



A hüllő a turisták által kedvel Laguna Blanca vidékén él, ezért kutatók a térség védelem alá helyezését sürgetik.

