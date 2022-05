Tudomány

Újabb Űrbatyu indul a közeli világűr elérésére

Újabb magaslégköri ballonszondát indít útjára a közeli világűr elérésére a Bakonyi Csillagászati Egyesület és a Gothard Jenő Csillagászati Egyesület. Az Űrbatyut szombaton, a Celldömölk melletti Ság-hegy kialudt vulkáni kráteréből engedik útjára.



Az Űrbatyu, amelynek indítási eseményére külön programmal készülnek a szervezők a Kemenes Vulkánparkban, a tervek szerint 32 ezer méteres magasságig emelkedik a sztratoszférában.



A ballonszondát az indítás előtt közel 6 köbméter héliummal töltik fel. Ezt követően egy közös visszaszámlálás után indul útjára a majdnem 15 méter hosszúra szerelt ballon és műszergondolája - mondta el az MTI-nek Ivanics Ferenc, a Bakonyi Csillagászati Egyesület elnöke.



Az Űrbatyu már a startot követő másodpercekben megkezdi a folyamatos fényképezést, videózást. Közel 1,5 óra emelkedés után a szonda két kamerája a világűr határmezsgyéjén járva megörökíti majd bolygónk vékony légkörét és a világűrközeli tartományokat.



A szonda útját az érdeklődők a Kemenes Vulkánpark mellett elhelyezett csillagászati távcsövek segítségével követhetik majd. Tiszta idő esetén a ballon szétdurranását is megfigyelhetik a távcsövekkel. Ezt követően a Kemenes Vulkánparkban a korábbi Űrbatyu-küldetések videóit is levetítik.



Az akció célja az érdeklődés felkeltése a természettudományok iránt, a csillagászat, az űrkutatás népszerűsítése. Ez a harmadik ballonszonda, amelyet útjára indítanak a szervezők.



A ballon műszergondolája ejtőernyővel fog visszatérni. Az Űrbatyu gondoláját ezután begyűjtik, majd a fényképeket, felvételeket, mérési adatokat publikálják. Az elkészült felvételek a YouTube-on is elérhetőek lesznek - közölte az egyesület elnöke.