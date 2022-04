Tudomány

Látványos égi jelenség: négy bolygó és a Hold együttállása figyelhető meg a tavaszi égbolton

A négy legfényesebb bolygó, a Jupiter, a Vénusz, a Mars és a Szaturnusz, valamint a Hold egymás után, egy vonalban látható a hajnali égbolton a következő napokban. 2022.04.25 13:00 MTI

A Svábhegyi Csillagvizsgáló honlapján olvasható közlemény szerint a jelenséget napkelte előtt (4 óra 45 perc - 5 óra között) lehet a legjobban megfigyelni, amikor még a Nap nem ragyogja be egészen az égboltot, de már eléggé magasra emelkedtek a bolygók. A fénypettyek a keleti-délkeleti láthatár felett 5-10 fokkal sorakoznak majd a hajnali égbolton.



A legfényesebb a Hold lesz, majd a Vénusz és a Jupiter, halványabbak a Mars és a Szaturnusz. A fényesség látszatát ugyanakkor megzavarhatja az, hogy az alacsonyabban lévő bolygók mögött hamarabb világosodik az égbolt háttere.



A Nemzetközi Űrállomás (ISS) is megtiszteli a planétákat, április 25-én, 26-án és 27-én is feltűnik majd a műhold a hajnali égbolton. Május elsején pedig a Jupiter és a Vénusz ritka szoros együttállását lehet majd megfigyelni.