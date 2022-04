Tudomány

A W bozon lényegesen nehezebb az elméletben véltnél

Az elektromos töltésű elemi részecske az úgynevezett gyenge erőt, a természet négy alapvető erőinek egyikét irányítja, ezért a standard modell egyik pillére. 2022.04.08 13:20 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Egy évtizednyi mérés után a tudósok bejelentették, hogy a W bozon nevű elemi részecske tömege lényegesen nagyobb, mint ahogy az elméletekben leírták, ez pedig alapjaiban rázza meg az univerzum működéséről alkotott elképzelést.



Ezeket az alapokat a részecskefizika úgynevezett standard modellje adja, amely az eddigi legjobb elmélet az univerzum legalapvetőbb építőköveinek és az őket irányító erőknek a leírására - írta a The Guardian online kiadása.



A W bozon egy elektromos töltésű elemi részecske, amely az úgynevezett gyenge erőt, a természet négy alapvető erőinek egyikét irányítja, ezért a standard modell egyik pillére.



A Science tudományos lap friss számában közölt tanulmány szerint azonban a W bozon eddigi legpontosabb mérése ellentmond a részecskefizika standard modellje szabályainak. Ashutosh Kotwal, a Duke Egyetem fizikusa, a kutatás vezetője elmondta, hogy az eredményhez több mint 400 tudós tíz éven át rögzítette és elemezte a "mintegy 450 trillió ütközésből álló adatbázist".



Az ütközéseket - melyekben a részecskéket óriási sebességgel zúzzák szét, hogy tanulmányozhassák őket - az amerikai Illionis államban lévő Tevatron ütköztetővel hajtották végre.



A Tevatron 2011-ben leállt, de a Fermilab Collider Detector (CDF) tudósai azóta is végzik a számításokat. Elmondták, hogy 0,01 százalékos pontossággal határozták meg a W-bozon tömegét, vagyis kétszer olyan pontosan, mint a korábbi kísérletek.



Ez olyan pontosság, mintha egy 350 kilogrammos gorilla súlyát 40 grammos pontossággal mérnék meg. Azt találták, hogy ez a modellben előrejelzettől hét standard eltéréssel - amit szigmának is hívnak - különbözik.



Harry Cliff, a Cambridge-i Egyetem tudósa, aki a Nagy Hadronütköztetőben dolgozik (LHC) azt mondta, "ha ez valóságos, és nem rendszerszintű torzítás vagy a számítások módszerének félreértése, akkor ez azt jelentené, hogy új alapvető összetevője van az univerzumnak, amit eddig nem fedeztünk fel".



A CDF szóvivje, David Toback szerint most az elméleti fizikusokon és újabb kísérleteken a sor, hogy megoldják a rejtélyt.