Tudomány

Még a hatalmas dinoszauruszokat is érhette baleset

Egy 68 millió évvel ezelőtt élt dinoszaurusz törött csontjának vizsgálata fontos részleteket árult el az őslény életéről. 2022.03.02 15:49 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Még a hatalmas dinoszauruszokat is érhette baleset egy új kutatás szerint. Egy 68 millió évvel ezelőtt élt dinoszaurusz törött csontjának vizsgálata fontos részleteket árult el az őslény életéről.



Az orosz felfedezőjéről, Anatolij Rjabinyinről Amurosaurus riabinininek elnevezett, hadroszauruszok családjába tartozó növényevő dinoszaurusz feltehetően víz vagy táplálék után kutatott, amikor futás vagy ugrás közben eltört a csuklója. A csonttaréjos dinoszaurusz túlélte a balesetet, de hiába kezdett gyógyulni a sérülése, a sántítás miatt jó célpontot nyújtott más ragadozóknak - állapították meg a belfasti Queen's University kutatói.



A paleontológuscsoport Filippo Bertozzo vezetésével a 20. század elején Oroszország távol-keleti részén, az Amúr partján elterülő Blagovescsenszk kőbányájában talált dinoszauruszmaradvány törött csontjának elemzéséből jutott erre a következtetésre.



"Az ősi betegségek és sérülések vizsgálata, legyen szó emberekről vagy állatokról, rengeteg információt nyújthat egykori életükről. Ez a tanulmány pedig lehetővé teszi, hogy többet tudjuk meg arról, hogy mi történt egy sérült állattal mielőtt elpusztult, emellett arra is emlékeztet minket, hogy még a hatalmas dinoszauruszokat is érhette baleset" - magyarázta Eileen Murphy professzor, az egyetem természetes és épített környezeti iskolájának igazgatóhelyettese, aki a doktorandusz Bertozzo kutatását felügyelte.



Bertozzo jelenleg a brüsszeli Belga Királyi Természettudományi Intézetben dolgozik. A tanulmányt a Historical Biology folyóiratban publikálták.