A veszélyeztetett fajok közé kerül Canberra jelképe, a sisakos kakadu

Az Ausztráliában pusztító bozóttüzek miatt számos állat veszélyeztetett státuszát kellett újragondolni. A koalák februárban kerültek fel a vörös listára.

A veszélyeztetett fajok közé kerül az ausztrál főváros, Canberra jelképe, a sisakos kakadu - számolt be róla az ausztrál ABC News.



Sussan Ley, Ausztrália környezetvédelmi minisztere egy e-mailben tájékoztatta az ausztrál főváros önkormányzatát az ausztrál városok közül csak Canberrában élő szürke tollú kakadufaj veszélyeztetett státuszának visszaállításáról.



Rebecca Vassarottival, az ausztrál fővárosi terület (ACT) környezetvédelmi minisztere az ABC Newsnak elmondta: miközben szomorúak amiatt, hogy ez a lépés szükségessé vált, örülnek is a bejelentésnek, mert felhívja a figyelmet a faj védelmére.



A sisakos kakadu az eBird szerint kisméretű kakadufaj, amely csak Ausztrália délkeleti részén fordul elő. Tollazata szürkészöld, a hímek feje élénkpiros. Hangjuk egy nyikorgó ajtóra hasonlít. A sisakos kakaduk közkedvelt madarak Canberrában, a külvárosi hátsó kertekben és a város természetvédelmi területein fordulnak elő leggyakrabban - írta a Guardian.



Az Ausztráliában 2019-ben és 2020-ban pusztító bozóttüzek miatt számos állat veszélyeztetett státuszát kellett újragondolni. A koalák februárban kerültek fel a vörös listára. Mivel a bozóttüzek a sisakos kakadu élőhelyeinek 36 százalékát érintették, e madár is veszélybe került.



Sarah Legge professzor 2021-es becslése szerint a faj populációja 69 százalékkal csökkenhetett, mivel a klímaváltozás miatt már korábban elindult a létszámuk hanyatlása.



A sisakos kakaduk veszélyeztetett státusza azt jelenti, hogy a kormánynak figyelembe kell vennie az állami beruházásoknak a fajra gyakorolt hatásait. Holly Parsons, a BirdLife városi madarakkal foglalkozó projektvezetője hangsúlyozta: a kormánynak közbe kell lépnie, hogy jobban megvédje ezt a madárfajt és az őshonos erdőket, amelyek létfontosságú fészkelőhelyeket biztosítanak számára.