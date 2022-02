Globális felmelegedés

A forró napok miatt több a mentális sürgősségi eset

A forró nyári hőmérséklet növelte a mentális betegségek miatt sürgősségi ellátásra szorulók számát Amerikában - állapította meg a témában készült eddigi legátfogóbb tanulmány.



Sok millió amerikai lakos egészségügyi adatainak hosszú távú elemzése azt mutatta, hogy a legmelegebb napokon átlagosan nyolc százalékkal emelkedett a sürgősségi kórházi esetek száma.



Ezt a hatást szinte minden mentális betegség - stressz, hangulati és szorongásos zavarok, skizofrénia, önsebzés, valamint kábítószer-használati problémák - esetében kimutatták. A klímaválság növeli a forró napok gyakoriságát, és a tanulmány szerzői szerint munkájuk segíthet a mentális egészségi szolgálatoknak, hogy felkészüljenek a zsúfoltabb napokra - írta a The Guardian online kiadása.



"Az emberek tudnak az extrém meleg veszélyeiről, a kiszáradásról, a hőgutáról. Ebben a tanulmányban az az újdonság, hogy példátlanul széles körben állapítja meg, hogy a többnapos, szélsőségesen meleg idő az emberek mentális egészségét is befolyásolja, és ez nemcsak a veszélyeztetettekre, hanem minden vizsgált korosztályra, férfiakra és nőkre, az ország minden régiójára igaz" - mondta Gregory Wellenius, a Bostoni Egyetem közegészségügyi karának kutatója, a tanulmány vezető szerzője.



A nyolcszázalékos emelkedést a kutatók a valós helyzetnél kedvezőbbnek tartják, mivel az adatbázisban csak a biztosítottak szerepeltek, a legsérülékenyebbek nem.



A kórházi sürgősségi ellátás a mentális zavarok legsúlyosabb megnyilvánulása, az esetek kis növekedése is hatalmas terhet jelent az egyénnek és a rendszernek - mondta Amruta Nori-Sarma, szintén a Bostoni Egyetem munkatársa.



A legnagyobb mértékben az Egyesült Államok északi részén nőtt a sürgősségi esetek száma, az északnyugati régióban 12 százalékkal. Ez ellentmond annak, hogy az ország déli részén melegebb van, "de éppen az ellenkezőjét tapasztaltuk" - tette hozzá Nori-Sarma.



Ennek az lehet az oka, hogy a melegebb helyen élőknek már sikerült alkalmazkodniuk, egyebek mellett több helyen van klimatizálás.



Egy 2021 májusában készült jelentés szerint a klímaválság óriási hatással van az emberek mentális egészségére az egész világon, a hőhullámokkal megemelkedik az öngyilkosságok aránya, az áradások traumatizálják az áldozatokat, az élelem biztonsága, az otthonok és a megélhetés elvesztése stresszt és depressziót okoz.



A JAMA Psychiatry című szaklap friss számában megjelent kutatást a 2009 és 2010 közötti időszak 2,2 millió ember 3,5 millió mentális zavar miatti sürgősségi kórházi kezelésének adatait elemezte.



A férfiaknál kicsit magasabb volt a kockázat növekedése, valószínűleg azért, mert rájuk kevéssé jellemző, hogy zavarok esetén korán segítséget keresnek.