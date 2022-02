Tudomány

Veszélyes méretű aszteroida közeledik a Föld felé, jövő héten érkezik

Olyan hatalmas aszteroida halad el bolygónk mellett egy hét múlva, mely a NASA besorolása szerint akár a Földre is veszélyes lehet. Az 1999 VF22 neve onnan ered, hogy egy alkalommal, 1999. október 31-én már megközelítette a Földet, ám akkor még csak több napos késéssel tudták ezt megerősíteni a tudósok. Az objektum pontos mérete nem ismert, a becslések alapján 190-430 méter széles lehet - írja az IFL Science.



Mostani érkezésekor február 22-én, magyar idő szerint reggel 8 óra 54 perc körül lesz majd legközelebb a Földhöz. A NASA leszögezte: aggodalomra nincs ok, mert bár az aszteroida nem lesz annyira messze, de a becslések szerint még így is biztonságos távolságban halad majd el a Föld mellett (a legközelebbi távolsága is a Föld-Hold-távolság 14-szerese lehet).



Az égitest érkezését egy YouTube-csatornán is közvetítik majd.