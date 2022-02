Tudomány

Dinoszauruszevő krétakori krokodil maradványait azonosították Ausztráliában

2022.02.14 19:55 MTI

Egy új krétakori krokodilfajt azonosítottak Ausztráliában. A tudósoknak azt is sikerült megállapítaniuk, hogy a krokodil utolsó vacsorája egy fiatal dinoszaurusz volt.



Az új krokodilfaj, a Confractosuchus sauroktonos példányának megkövesedett csontjait 2010-ben fedezték fel Queenslandben, az úgynevezett Winton-formáció közelében. A leletet egy körülbelül 95 millió éves geológiai kőzetrétegből sikerült kiásni - számolt be róla a CNN hírportálja.



A két és fél méter hosszú krokodil gyomrában a tudósok egy fiatal ornithopoda - növényevő dinoszaurusz - részben megemésztett maradványait azonosították. A felfedezést a kutatók a Gondwana Research című tudományos folyóiratban publikálták.



A Dinoszauruszok korának Ausztráliai Múzeuma (AAOD) szerint ez az első olyan ausztrál lelet, amely bizonyítja, hogy egy krokodil dinoszauruszt evett.



A krokodil fosszíliája részben összetört, a törött csontok közül azonban számos apró csont is előkerült a kis dinoszaurusz csontvázából.

A krokodil csontvázának helyreállításához röntgen- és CT-szkennelési technológiát használtak, majd tíz hónap alatt készítették el számítógéppel a csontok 3D-s rekonstrukcióját.



Mivel az édesvízi krokodil csontozatának 35 százaléka megmaradt, a kutatóknak sikerült rekonstruálni a krétakori ragadozó szinte teljes koponyáját. A gyomrában talált fiatal dinoszauruszt viszont nem tudták azonosítani. A kutatók szerint egy fiatal növényevő példány volt, amelynek 1,7 kilogramm lehetett a súlya. Vagy a krokodil végzett vele, vagy röviddel a halála után falta fel.



A kutatók szerint azért fontos és ritka a felfedezés, mert mindeddig csupán néhány korabeli ragadozómaradványt találtak a prédájával együtt.



Matt White, a múzeum munkatársa, a kutatás vezetője elmondta, hogy a Confractosuchus valószínűleg nem kifejezetten dinoszauruszokkal táplálkozott, de a könnyű zsákmányt nyilván nem hagyta ki. "A dinoszauruszok fontos táplálékforrást jelenthettek a krétakori ökológiai táplálékláncban" - magyarázta.



A Confractosuchus sauroktonos a második krokodil, amelyet a Winton-formációban találtak. A kőzetrétegből 2019 októberében egy 96 millió éves pteroszauruszt is sikerült kiásni.