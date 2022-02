Orvostudomány

A HIV-vírus agresszív variánsát fedezték fel Hollandiában

Az AIDS betegséget okozó HIV-vírus eddig ismeretlen, fertőzőbb variánsát fedezték fel egy hosszú távú kutatás során Hollandiában.



A HIV-1 úgynevezett VB variánsa 3,5-5,5-szeres vírusterheléssel jár, könnyebben fertőz és valószínűleg nagyobb károkat képes okozni az immunrendszerben - írták az Oxfordi Egyetem kutatói a Science című tudományos lapban megjelent tanulmányukban.



A kezelés alatt álló fertőzötteket a kutatás szerint ugyanakkor nem fenyegeti nagyobb veszély: a kezelés kezdete után a VB-páciensek esetében is hasonló lefolyású volt a betegség, mint másoknál. A kutatók azonban kiemelték, hogy az eredmények ismeretében nagyon fontos, hogy a nagy HIV-kockázatú embereknek lehetőségük legyen a rendszeres tesztelésre, ami lehetővé teszi, hogy időben diagnosztizálják a fertőzést és megkezdjék a kezelést.



"Ez csökkenti az időt, amely alatt a HIV-vírus károsíthatja az immunrendszert és az egészséget"- mondta a kutatásban részt vevő Christophe Fraser, az Oxfordi Egyetem munkatársa.



A VB variánst a Beehive (Méhkas) nevű, hosszú távú megfigyelési projekt során fedezték fel, amikor európai és ugandai mintákat gyűjtöttek és elemeztek a kutatók. Ekkor tűnt fel a variáns 17 mintában, amelyek közül 15 Hollandiából származott. Ezt követően további több ezer, Hollandiában tesztelt páciens mintáját elemezték, ekkor 92 újabb fertőzöttnél bukkantak a VB-variánsra.



A variáns a kutatók szerint vélhetően az 1980-as és 1990-es években terjedhetett el az országban, majd 2010 után a terjedése ismét lelassult.



A tanulmány egy újabb kirakósdarab, amely segít megérteni a HIV-vírus evolúcióját - mondta Maximilian Münchoff virológus, a müncheni Ludwig Maximilian Egyetem kutatója. Úgy véli azonban, hogy a variáns nem fog új lendületet adni a vírus terjedésének. "Bár statisztikailag jelentősek a hatások, a nagy járványtani összefüggésben mellékesek" - véli Münchoff.



"Ez abból is látszik, hogy a variáns már évtizedek óta kering anélkül, hogy más variánsokat elnyomott volna. A kezelt betegek számára pedig a terápia és az egészséges életmód egyébként is fontosabb, mint a virológiai tényezők" - fejtette ki a virológus.