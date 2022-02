Tudomány

A Csendes-óceánba zuhan 2030 után a Nemzetközi Űrállomás (ISS) a többi leselejtezett műhold és űrszemét mellé - közölte az amerikai űrkutatási hivatal (NASA).



Az ISS folytatja működését 2030-ig, mielőtt elindul vízi temetőjébe, a Csendes-óceán civilizációtól legtávolabb eső pontjára - idézte a The Guardian online kiadása a NASA közleményét.



Több mint 30 évvel 1998-as fellövése után az űrállomást 2031 januárjában letérítik pályájáról. Ahogy a pályáját elhagyta, megkezdődik látványos zuhanása, melynek végén vízbe csapódik a Nemo-pontnál, amely nagyjából 2700 kilométerre van a szárazföldtől, és kiszolgált űrállomások, régi szatellitek és más ember alkotta űrszemét temetőhelyeként ismert.



Az űrtemetőt környező, "a megközelíthetetlenség óceáni végpontja" vagy a "dél-csendes-óceáni lakatlan terület" néven is emlegetett régiót az emberi tevékenység teljes hiánya jellemzi. "A lehető legtávolabbi hely az emberi civilizációtól" - írta a NASA.



A hivatal a jövőben az űrkutatást úgy tervezi, hogy kereskedelmi űrhajókon vásárolnak teret és időt tudós űrhajósaiknak.



A tudományos eredmények ünneplése mellett az ISS igazgatója, Robyn Gatens hangsúlyozta, hogy az űrállomás jelenleg "a Föld közeli pályán folyó kereskedelmi jövő megalapozásával foglalkozik".



A NASA becslése szerint az űrkutatás áthelyezésével űrállomásokról kereskedelmi űrjárműveken bérelt helyekre egyedül a 2031-es évben 1,3 milliárd dollárt (405 milliárd forintot) takarítanának meg. Az összeget a NASA távoli űrbe irányuló projektjeire lehetne fordítani, ami távolabbi és gyorsabb kutatást tenne lehetővé az űrügynökség szerint.



A nagyjából amerikaifutballpálya-méretű ISS 90 percenként kerüli meg a Földet. 2000 novembere óta folyamatosan tartózkodnak rajta űrhajósok.



Eredetileg 15 évre tervezték a működését, de a NASA egy jelentése szerint "erősen bíznak abban, hogy élettartama 2030 végéig" is meghosszabbítható.



1971 óta csaknem 300 darab űrhulladék, köztük legalább öt űrállomás zuhant a vízbe a Nemo-pont környékén, többségük amerikai vagy orosz eredetű volt - írta egy jogi szakfolyóirat, amely az űrhulladék-lerakó környezeti hatásait vizsgálta.