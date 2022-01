Régészet

Golflabdához hasonló, korai játékhoz használt kerámiagolyókra bukkantak Közép-Kínában

Golflabdához hasonló, korai játékhoz használt kerámiagolyókra bukkantak a közép-kínai Honan tartomány egyik egyetemének gyűjteményében - számolt be vasárnap a China Daily című kínai lap.



A Pingtingsan Egyetem kerámiagyűjteményének rendezésekor több mint ezer kerámialabda, továbbá a golyók készítéséhez használt öntőforma, illetve befejezetlen golyók kerültek elő. Az egyetemnek helyet adó Pingtingsan városa a kínai fővárostól, Pekingtől több mint 700 kilométerre délnyugatra fekszik.



A labdákat az ókori Kínában népszerű, csujvan (szószerinti fordításban: labdaütés) nevű játékhoz használták. A játékot a modern golfra emlékeztető jegyei miatt ókori kínai golfként is emlegetik: a játékosoknak ütő segítségével kellett a talajon ásott lyukakba eljuttatni a kerámiagolyókat. A csujvan játék elődje feltehetőleg egy olyan, putacsiu nevű csapatjáték volt, melynek során az egyik csapatnak ütők segítségével kellett egy golyót juttatni az ellenfél kapujába.



Az előkerült kerámiagolyók többsége öt centiméter átmérőjű - kicsivel nagyobb a modern golflabdák standard méreténél -, anyaguk kerámia vagy porcelán. Néhányat a modern golflabdákon is található bemélyedésekkel díszítettek.



A leletek közül a legrégebbiek a Tang dinasztia (618-907) idejéből származnak, és eredetileg ókori, porcelán készítésére használt kemencékből kerültek elő. A mai Pingtingsan környékén az ókorban fejlett porcelánkészítő kézművesipar működött.



A China Daily a kínai sportfelügyelet egyik kutatóintézetének munkatárására hivatkozva azzal magyarázta a leletek jelentőségét, hogy most először került elő egyszerre ilyen nagy mennyiségű, a labdajáték eredetének mélyebb tanulmányozására használható csujvanlabda.