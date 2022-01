Hatvanegy évesen elpusztult a világ legidősebb hím gorillája az Egyesült Államokban, az atlantai állatkertben.



Az Ozzie nevű nyugati síkvidéki gorilla élettelen tetemére kedden bukkantak gondozói. Halálának oka egyelőre ismeretlen, de az állat néhány napja már étvágytalan és gyenge volt, arca felpuffadt - közölte a Georgia államban működő állatkert.



"Összetört a szívünk, mert egy legenda távozott" - hangsúlyozta az intézmény Twitter-üzenetében. Ozzie volt az 1988-ban Atlantába került első gorillanemzedék utolsó, még élő tagja.



Ozzie a világ harmadik legidősebb gorillája volt. A legöregebb gorilla, egy Fatou nevű nőstény tavaly áprilisban lett 64 éves a berlini állatkertben.



Ezek a főemlősök vadon többnyire 40 évig élnek, állatkertben olykor 50 évig. Az atlantai állatkertben néhány hete egy 59 éves hím gorillát kényszerültek elaltatni.



Az atlantai állatkertben tavaly több gorillának, köztük Ozzie-nak is pozitív lett a koronavírustesztje. A most elhunyt hím az akkori közlés szerint csak enyhe tüneteket mutatott.



Ozzie 2009-ben történelmet írt azzal, hogy a világ első gorillájaként vérnyomásmérésen vett részt.



A nyugati síkvidéki gorillát kihalás fenyegeti az orvvadászat és életterének szűkülése miatt. Az atlantai állatkert adatai szerint 25 év alatt 60 százalékkal csökkent az állatok száma, sőt nyugat-afrikai elterjedési területének egyes részein 90 százalékkal.



Ozzie leszármazottai megtalálhatók szerte az Egyesült Államok és Kanada állatkertjeiben.

Our hearts are broken at the passing of a legend. Zoo Atlanta is devastated to share that Ozzie, the world's oldest male gorilla, has died at 61: https://t.co/kzGVXUHTXL pic.twitter.com/SDF2KBScnJ