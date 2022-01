Tudomány

Újabb meteorit hullott szét Horvátország légterében

Egy kisebb meteorit hullott szét a horvátországi Zára (Zadar) felett - adta hírül a horvát meteoritfigyelő hálózat (HMM).



Az eset hétfő késő délután történt, és a környező országok meteoritfigyelő kamerái is felvették a jelenséget.



A horvát és a nemzetközi sajtóban több képet is közzétettek a meteoritról és a villanásról. Több kamera is felvette a tűzgömböt, ahogy 18 óra körül nagy villanással széthullik a Föld légterében.



A közlemény szerint a körülbelül -7 magnitúdójú fényességű, újholdként izzó meteor, körülbelül másodpercenként 22 kilométeres sebességgel mozgott, és a robbanás után teljesen elégett a légkörben.



"A pályaszámítás szerint az objektum sporadikus (szórványos) meteornak számít, azaz nem tartozik egyetlen ismert meteorrajhoz sem, és a Mars és Jupiter pályája közötti aszteroida-övből származik" - írták.



Tavaly két meteorithullást is észleltek Horvátországban. Az utolsó esetet augusztus 14-én jegyezték fel. Akkor egy körülbelül 150 grammos meteoritdarab hullott szét a légkörben, és valahol délkeletre Fiumétől (Rijeka), a hegyekben zuhanhatott le.