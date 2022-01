Tudomány

Élőhelyet változtatnak a barna medvék, hogy elejthető prédát találjanak

Az egyik megfigyelt medve 38 újszülött rénszarvast ölt meg egy hónap alatt, a következő hónapban 18 fiatal jávorszarvast - írta a The Guardian online kiadása.



Az angol Nottingham Trent Egyetem, a spanyol Leóni Egyetem tudósai, valamint norvég és svéd állatvédelmi szakértők 15 medvére szereltek GPS nyomkövetős nyakörvet az észak-svédországi Norrbottenben, majd két éven át követték az állatokat. Ezen kívül több mint 2500 nőstény rénszarvast is figyelemmel kísértek.



A medvék tavasszal ébredtek fel a hat hónapos hibernációból, amikor a rénszarvasok ellési időszaka elkezdődött. Ekkor vizes területekhez és örökzöld erdőkhöz közeli élőhelyeikről zordabb terepre, magasabban fekvő területekre vándoroltak, amelyeket a borjakat nevelő rénszarvasok szeretnek. Ahogy a rénszarvasok szaporodási időszaka végetért és a jávorszarvasoké elindult, a barna medvék lombhullató erdők és régi tisztások közelébe költöztek, mert a jávorszarvasok ezt kedvelik.



Ahogy azonban ennek az ellési időszaknak is vége lett és az emberi tevékenység megélénkült, a medvék bogyós étrendre váltottak, és minél távolabb húzódtak a murvás erdei utaktól. Ez az életmód a következő téli álomig tartott.



"A ragadozó barna medvék világosan követték az évszakonként elérhető, sebezhető zsákmány előfordulási területét. Tavasszal ez a folyamat a barna medvék aktív vadászati stratégiáját mutatja, amikor táplálkozásuk jobban függ az állati fehérjétől, mint az év többi részében" - mondta Antonio Uzal Fernandez, a Trent Egyetem környezet- és állatvédelmi karának szakértője.



A nagyragadozók több kontinensen részben visszanyerik élőhelyüket, aminek sok ökológiai előnye van, de nem kívánatos hatásai is lehetnek, köztük az állatállomány fosztogatása.



A kutató szerint az új tanulmány segíthet tájékozódni arról, hogy a konfliktusok hogyan enyhíthetők.



A legtöbb prédát a májusi rénszarvasellési időszakban ejtették a medvék. A 15-ből nyolc az erősen ragadozó kategóriába tartozott, ők átlagosan kétnaponta ejtettek el egy-egy borjat a két hónap alatt.