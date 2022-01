Tudomány

Filmstúdió épül az űrben 2024-re

A SEE-1 nevű modul filmeknek, televíziós műsoroknak, zenei és sporteseményeknek, földközeli pályán, mikrogravitációs körülmények között tartalmat gyártó producereknek és kreatívoknak szolgálna helyszínül. 2022.01.20 15:39 MTI

Sportarénát és filmstúdiót akar az űrbe küldeni a Space Entertainment Enterprise (SEE). A tervek szerint az űrkapszulát 2024 decemberére építené meg a Tom Cruise készülő űrmozijának készítésében közreműködő cég - írja a Variety.



A SEE-1 nevű modul filmeknek, televíziós műsoroknak, zenei és sporteseményeknek, földközeli pályán, mikrogravitációs körülmények között tartalmat gyártó producereknek és kreatívoknak szolgálna helyszínül. A berendezések tartalomfejlesztést, -gyártást, műsorszórást és élő közvetítéseket is lehetővé tesznek.



A modul építését az Axiom Space végzi, mely januárban megkapta az amerikai űrhatóság, a NASA hozzájárulását, hogy megépítse a Nemzetközi Űrállomás (ISS) kereskedelmi egységét. A SEE-1 az Axiom állomásán fog dokkolni.



A tervek szerint az Axiom állomás 2028-ban fog különválni az ISS-től.



"A SEE-1 hihetetlen lehetőség az emberiség számára arra, hogy más birodalmak felé induljon és egy új, izgalmas fejezetet kezdjen az űrben" - fogalmaztak közleményükben Jelena és Dmitrij Lesznyevszkij brit vállalkozó-producerek, a SEE társalapítói.