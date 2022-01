Koronavírus-járvány

Kutatás: ezek a vakcinák nem túl hatékonyak az omikron ellen

A Nature tudományos lap összeállítása szerint az inaktivált vírust tartalmazó vakcinák ugyan könnyen előállíthatók, éppen ezért sok helyen használták őket a koronavírus ellen eddig, de a kísérletek azt mutatják, hogy az omikron ellen nem túl hatékonyak.



A londoni Airfinity adatelemző cég megállapította, hogy az inaktiviált vírust tartalmazó vakcinákat a globálisan beoltott emberek jelentős részénél használták: a több mint 11 milliárd eddig leszállított vakcinából majdnem 5 milliárd volt a kínai Sinovac vagy Sinopharm, míg a szintén ezzel a technikával fejlesztett indiai Covaxin, iráni COVIran és kazahsztáni QazVac is összesen több mint 200 milliót tesz ki az eddig használt oltásokból.



A lap beszámolója szerint sokaknál két adag ilyen védőoltás után sem termelődik olyan immunmolekula, ami meggátolná a sejtek megfertőződését, és az emlékeztető oltás után is csak minimális ilyen ellenanyag termelődik a szervezetben.



Qiang Pan-Hammarström, a stockholmi Karolinska Intézet immunológusa közölte, hogy az eredmények alapján újra kell gondolni az inaktivált vírust tartalmazó védőoltások szerepét a koronavírus elleni globális küzdelemben - írta meg a hvg.hu.



A Nature megjegyzi azonban, hogy az elölt vírust tartalmazó vakcinák továbbra is fontos szerepet töltenek be a halálozás vagy a kórházba kerülés megelőzésében.

A Pan-Hammarström és csapata által elvégzett kutatási eredmény alapján úgy tűnik, az mRNS-vakcinából kapott emlékeztető dózis képes megemelni a korábban inaktivált vírust tartalmazó vakcinát kapók szervezetében az immunvédelmet.



Akiko Iwasaki, az amerikai Yale Egyetem tudósa eközben arra figyelmeztet, hogy egy más típusú oltással beadott emlékeztető védőoltás nem feltétlenül jelent elegendő védelmet az omikron ellen. A szakember és csapata 101 olyan önkéntest vizsgált meg, akik két adag CoronaVac után egy mRNS-vakcinát kaptak. Kiderült, az omikron szaporodását gátló antitestek szintje nem volt sokkal nagyobb, mint azoknál, akik két adag mRNS-vakcinával oltatták be magukat, de nem kaptak emlékeztető védőoltást.