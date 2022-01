Űrkutatás

A tudósok felfedeztek egy nagyon ritka új bolygót

A tudósok bejelentették, hogy egy figyelemre méltó bolygóról számos űrbeli képződmény rejtélyeire derülhet fény, miután vízgőzt mutattak ki a légkörében.



A TOI-674 b néven jegyzett exobolygó - amely azért kapta ezt a nevet, mert nem a Nap, hanem egy másik csillag körül kering - kimutatható légkörében egy ígéretes elem található. Jonathan Brande, a Kansasi Egyetem munkatársa, aki egy nemzetközi tudóscsoport vizsgálatát vezette, csütörtökön hozta nyilvánosságra, hogy nemrég vízgőzt fedeztek fel rajta.



A Brande által "nagyon ritkának" nevezett bolygó egy vörös törpecsillag körül kering, amely a Földtől mintegy 150 fényévre található. Egy fényév 9,7 trillió kilométernek felel meg, de ez a távolság a NASA szerint csillagászati szempontból még mindig "közeli" távolságnak számít. Az amerikai űrügynökség közölte, hogy most részletes feltárásnak vetik alá a felfedezést.



Bár a kutatók még nem tudják pontosan, mennyi vízgőz van a TOI-674 b légkörében, néhány más lényeges részletet már kiderítettek. Az exobolygó körülbelül 1,3-szor akkora, mint a Neptunusz, és körülbelül 23-szor akkora tömegű, mint a Föld. Kicsi és viszonylag hűvös csillaga körül nagyon szorosan kering, kevesebb mint két nap alatt tesz meg egy teljes kört - ennyi a TOI-674 b "évének" hossza. Összehasonlításképpen: a Neptunusznak mintegy 165 évbe telik, hogy megtegye a Nap körüli útját.



A méretosztálya miatt "szuper-Neptunusz" bolygóként emlegetett, gázokba burkolt égitestek rendkívül ritkák. Míg galaxisunkban több ezer exobolygó létezését igazolták, a Neptunusz és a Jupiter közötti méretosztályból csak néhány olyan ismert, amely három nap vagy annál rövidebb idő alatt kerüli meg csillagát. Úgy gondoljuk, hogy a légkörök általában nem bírják ki a csillagok ilyen közelségét.



A kimutatható légkörrel rendelkező exobolygó és szülőcsillagának közeli távolsága Brande szerint valószínűleg azt mutatja, hogy a TOI-674 b valahol távolabb született, majd vándorolt oda, ahol most van.



"A Neptunusz méretű és a kicsit nagyobb bolygók nagyon ritkák ezen, a csillagászok által Neptunusz-sivatagnak nevezett területen" - mondta az Amerikai Csillagászati Társaság legutóbbi ülésének sajtótájékoztatóján. Hozzátette, hogy "a sivatagban lévő bolygók nagyon ritkák", ami arra utal, hogy ezek közül sokan a csillagok sugárzása miatt vesztették el a légkörüket.



A csillagászok figyelmét felkeltett új égitest szülőcsillaga a Földről szabad szemmel nem látható. Az exobolygó azonban hozzáférhetővé vált a kellően nagy felbontású teleszkópok számára, hogy légkörét részletesebben megfigyelhessék. Brande szerint "nagyon nagy tranzitjele van".



A bolygót először a NASA tranzit exobolygókat vizsgáló műholdja találta meg, majd a Hubble-űrteleszkóp vizsgálta tovább. Most a kutatók azt remélik, hogy légkörét részletesebben tanulmányozhatják egy másik teleszkóppal, amely speciális