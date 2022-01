Tudomány

Kitűnő állapotban fennmaradt római kori faragott fafigurát találtak egy brit ásatáson

Kitűnő állapotban fennmaradt, egyetlen fából faragott római kori figurát találtak egy brit ásatáson.



A rendkívül ritkának számító lelet egy vízzel telt árokból került elő Buckinghamshire-ben, az Egyesült Királyság eddigi legnagyobb régészeti feltárásán, amely a 240 kilométer hosszú HS2 vasútvonal mentén folyik.



A régészek szerint az árokban az oxigénhiány segített megakadályozni, hogy a római kori figura az évszázadok alatt elrohadjon. A 67 centiméteres figurát egyetlen fadarabból faragták ki.



Jim Williams, a Historic England tudományos főtanácsadója a The Guardiannek elmondta, hogy a faragás minősége kitűnő, az alak pedig annál is izgalmasabb, mert ebből a korszakból ritkán maradnak fenn szerves anyagból készült tárgyak.



A Twyford közelében egy mezőn talált fafigura a derekánál összefogott, térdig érő tunikát viselő embert ábrázol. A fején talán kalap, esetleg különleges frizura lehetett, a lábai jó kirajzolódnak, bár a lábfejek és az alkarok elkoptak.



Több mint ezer régész dolgozik 2018 ősze óta legalább 60 különböző helyszínen a London és Birmingham közötti a HS2 első szakaszának útvonala mentén. A szakértők szerint jó, ha nemzedékenként egyszeri adódik ilyen lehetőség, amely segít fényt deríteni 10 ezer év történelmére.



Az útvonalat lézerszkenneléssel és geofizikai felmérésekkel térképezték fel, mielőtt az ásatások megkezdődtek volna. A régészeti vizsgálatot a törvények szerint kötelező volt elvégezni az építkezés előtt.



A vaskortól a viktoriánus korszakig terjedő leletek között található a napokban felfedezett hatalmas római kori település Northamptonshire-ben, 16. századi kertek Warwickshire-ben és a világ legrégebbi vasúti kerekháza is Birminghamben, továbbá több tízezer emberi maradvány különböző temetkezési helyeken.



Alice Roberts, a BBC Digging for Britain című műsorának műsorvezetője szerint a HS2 útvonala mentén talált rendkívüli leletek is azt tanúsítják, hogy milyen gazdag az ország régészeti tája.



A leletek többsége múzeumokba kerül, de az olyan nagyobb építményeket, mint például a Northamptonshire-ben talált 10 méter széles római kori utat a vasút építése miatt lebontják.



A faragott figurát a york-i régészeti intézetben vizsgálják meg. A figura egy letört, és az árokban szintén megtalált darabját pedig radiokarbonos kormeghatározásra használják fel, hogy kiderüljön a lelet tényleges kora.