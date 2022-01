Koronavírus-járvány

A kannabisz megelőzheti a Covidot, állítja a tanulmány

A Covid-19 megállításának következő áttörése nem a nagy gyógyszerészeti vállalatok, hanem a szerény zöldnövénytől származhat. Az amerikai Oregonban dolgozó kutatók felfedezték, hogy a kannabiszban található két vegyület képes megállítani a vírust.



Az Oregoni Egyetem tudóscsoportja ahelyett, hogy a védettséghez vezető utat próbálta volna kifürkészni, a kenderből izolált két vegyületet - kannabigerolsavat (CBGA) és kannabidioilsavat (CBDA) -, és azt találták, hogy ezek kötődnek a koronavírus tüskefehérjéhez, és így megakadályozzák, hogy az emberi sejtek külső membránjához kötődjön.



Ez az a folyamat, ahogyan a vírus általában bejut az emberi tüdőbe és más szervekbe.



A két vegyület a CBG és a CBD prekurzorai, amelyek széles körben legálisak és elérhetőek a fogyasztók számára. A CBG és CBD kannabiszolajokat és -kivonatokat általában szorongás, alvászavarok, epilepszia és számos más betegség kezelésére használják.



A CBGA és a CBDA "nem olyan anyagok, mint a THC, a marihuána pszichoaktív összetevője, hanem jó biztonsági profillal rendelkeznek az emberekben" - mondta Richard van Breemen, az Oregon Állam Globális Kender Innovációs Központjának kutatója. Van Breemen hozzátette, hogy ezek a vegyületek "szájon át is bevehetők", és "potenciálisan alkalmasak a koronavírus okozta fertőzés megelőzésére és kezelésére".



Van Breemen és csapata a Journal of Nature Products című folyóiratban kedden tette közzé kutatását. Azonban még hosszú út áll előttük, mielőtt az orvosok tömegesen kezdenek kenderolajrecepteket írni. Bár a tanulmány szerint a CBGA és a CBDA hatásos a koronavírus alfa és béta változata ellen, a vizsgálatot laboratóriumban, emberi sejteken végezték, nem pedig valódi emberi kísérleti alanyokon.



A tudós mégis úgy látja, hogy ezeket a kendervegyületeket végül a vakcinákkal együtt használják majd, hogy "sokkal nagyobb kihívást jelentő környezetet" teremtsenek a Covid-19 számára. A jelenlegi vakcinák egyik fő kritikája az, hogy a vírus eredeti tüskefehérjét használják antigénként, ami azt jelenti, hogy amikor új tüskefehérje-mutációkkal rendelkező változatok jelennek meg, ezek nagyobb valószínűséggel kerülik ki a vakcina által nyújtott védelmet.



"Ezek a változatok jól ismertek arról, hogy kikerülik a korai vonal [Covid-19] elleni antitesteket, ami nyilvánvalóan aggasztó, mivel a jelenlegi vakcinázási stratégiák a korai vonal tüskefehérjéjére támaszkodnak antigénként" - mondta van Breemen. "Adataink azt mutatják, hogy a CBDA és a CBGA hatékony az általunk vizsgált két variáns ellen, és reméljük, hogy ez a tendencia más meglévő és jövőbeli variánsokra is kiterjed majd."