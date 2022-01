Állati

A fekete párduc után újabb váratlan vendégek bukkantak fel hazánkban

Az 1910-es évek óta éppen a 16. ilyen kivételes eset történt Dunatetétlennél 2022. január 6-án, ahol a Bába-széken két rózsás flamingóra lettek figyelmesek a madarászok. Egy fiatal és egy öreg példány álldogált a sekély vízben.



A rózsás flamingó rendkívül ritka kóborló Magyarországon, legutóbb 2018-ban a szegedi Fehér-tónál tűnt fel egy fiatal egyed, azt megelőző évben pedig a tömörkényi Csaj-tónál kettő. A faj Európa déli területein többfelé fészkel, bár speciális élőhelyi igényei vannak. Állandó költőfaj Afrikában, de jelen van a Közel-Kelettől egészen Indiáig is - közölte a Kiskunsági Nemzeti Park.



Ez a jellegzetes csőrű, nyakigláb gázlómadár általában a tengerparti sós vizes élőhelyekhez kötődik, a kontinens belsejében kifejezetten ritkán tűnik fel. Az alföldi sekély szikes tavak némileg emlékeztetnek azokra sós tavakra és tengerparti lagúnákra, ahol a flamingók rendszeresen előfordulnak. Táplálékuk olyan apró rákok, sóférgek, szúnyoglárvák és moszatok, melyeket speciális csőrük segítségével szűrnek ki a lágy iszapból.



A Bába-széken megfigyelt példányok a délután folyamán szárnyra kaptak és elrepültek a Böddi-szék irányába. Január 7-én már nem észlelték őket.



Közben ismét látták az először Kiskunhalasnál feltűnő fekete párducot, most azonban fel is sikerült venni.