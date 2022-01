A James Webb teleszkóp közel 1 millió kilométerre a Földtől kinyitotta főtükrét

Két héttel az indítása után a James Webb űrteleszkóp végre kibontotta elsődleges tükrét, és megkezdte telepítésének utolsó lépését. A teleszkóp a maga nemében a valaha az űrbe indított legnagyobb teljesítményű eszköz.



A 10 milliárd dolláros teleszkóp szombaton, alig több mint két héttel az Európai Űrügynökség francia guyanai indítóbázisáról karácsonykor történt kilövése után bontotta ki méhsejt alakú főtükrét. Az elmúlt két hétben sikeresen kibontották a teleszkóp fényvisszaverő ezüst napellenzőjét és a másodlagos tükröt is, a főtükör pedig az utolsó kihívás a teleszkóp üzemképessé tételének útjában.



A NASA által élőben megosztott 3D renderelésen látható volt a tükör kinyílása, miközben a Földön a mérnökök ünnepeltek.

✅ The final wing is now deployed! Before we celebrate, we've still got work to do. The team is working hard at @SpaceTelescope to latch the wing into place, a multi-hour process. When the final latch is secure, #NASAWebb will be fully unfolded in space. #UnfoldTheUniverse pic.twitter.com/Rdd7C5LZID