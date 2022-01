Koronavírus-járvány

Tudós a világnak: hagyják abba az ijesztgetést és a megfélemlítést az omikronnal

Az "Omikron" nem egyéb, mint megfázás - Prof. Dr. Marty Makary, a Johns Hopkins Egyetem szakembere a "világjárvány őrület" mellőzésére szólít fel.



A professzor arra kérte a médiát, hogy a lakosság pánikba ejtése helyett inkább számoljon be az Omikron-változat súlyos eseteinek nevetségesen alacsony számáról. "Ha megnézzük a járványügyi adatokat, az már rég nem az omikrónról szól. A kórházakban volt néhány kórházi eset, de nem sok. Rövid ideig is tartottak, nyolc nap helyett átlagosan két és fél napig."



A Johns Hopkins Egyetem orvosprofesszora a Brian Kilmeade Show-ban adott interjúban azt mondta, hogy a koronavírus Omikron változata egy "őrületes világjárvány" , amelyet "omi-cold"-nak nevezett el. Ez egy enyhe törzs, amely inkább hasonlít a közönséges influenzára, mint a Covid-19-re. "Most jött ki egy tanulmány a Hongkongi Egyetemről, amely azt mondja, hogy az omikron nem hatol be a tüdőszövetbe, amely mélyen a légutakban van. Felületesen marad az orrban és a hörgőkben. Tehát ezért látunk egy megfázásszerű betegséget."



Valójában ez a változat olyan betegséget okoz, amely az esetek túlnyomó többségében nagyon enyhék vagy tünetmentesek. "Csökkentenünk kell a tesztelést az alacsony kockázatú helyzetekben. Ha mindenkit tesztelünk az Egyesült Államokban, akkor az amerikaiak egy töredékének az orrában mindig is fogunk találni vírusrészecskét. Nem vadászhatunk egy olyan problémára, amely nagyon enyhe vagy tünetmentes betegség."

A professzor úgy véli, az a félelem, hogy az Omikron-fertőzések hulláma halálesetekhez fog vezetni, a média által kreált narratíva. "Attól függ, milyen főcímet akarsz, milyen üzenetet akarsz küldeni, bármilyen légúti vírust át tudom alakítani potenciális bubópestisnek, amely el fogja pusztítani az Egyesült Államokat. Csak az a lényeg, hogy hogyan mutatod be a statisztikákat."



Véleményünk szerint nem gyenge influenzáról, hanem inkább erős nátháról van szó. A nátha vírus is koronavírus, ezt tudjuk már évtizedek óta. Az is elképzelhető, hogy az omikron “mutáns” mindig is itt volt. S tulajdonképpen csak egy náthavírus. A magyar szakemberek is elmondták már, hogy az omikron variáns elterjedése lehet ki fog bennünket vezetni a járványból.