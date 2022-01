Koronavírus-járvány

Kiderült, mikor lesz elérhető az egész életen át tartó védelmet nyújtó Covid vakcina

A jól ismert technológián alapuló oltás tovább marad hatásos, mint a már létező oltások, és kevesebb mellékhatással jár - állítja megalkotója.



A potenciálisan élethosszig tartó védelmet nyújtó Covid-19 vakcina egereken és főemlősökön már hatékonynak bizonyultak, jelenleg klinikai vizsgálatokra vár. A gyártást 2024-re tervezik - mondta Michinori Kohara japán tudós a Japan Timesnak.



Mivel az összes létező Covid-19 vakcina emlékeztető oltást igényel ahhoz, hogy hatékony maradjon, a tokiói Metropolitan Institute of Medical Science emeritus kutatója úgy döntött, hogy egy, a 18. századi himlő elleni vakcinán alapuló oltóanyagot hoz létre - ennek az oltóanyagnak tulajdonítják a halálos betegség felszámolását.



"Dolgoztam különböző vakcinatechnológiákon, például az adenovíruson és a hírvivő RNS-en, de a vakcina vírusvektort használó oltóanyag a leghatásosabb mind közül, kevés mellékhatással" - mondta Kohara, hozzátéve, hogy a szer "képes antitesteket és élethosszig tartó immunitást kiváltani".



A kutató szerint a SARS-CoV-2 vírus tüskefehérjét tartalmazó rekombináns vakcinavírus egyetlen injekciója több mint 20 hónapig hatásos marad, és "nincs más vakcina, amely ilyen hatást tudna elérni". Két, három hét különbséggel beadott oltás tízszeresére növeli a semlegesítő antitesteket - mondta.



A vakcina madárinfluenzával fertőzött egereken és koronavírussal fertőzött makákókon tesztelve hatásosnak bizonyult.



A klinikai vizsgálatok 2023 első felében kezdődnek 150-200 önkéntes részvételével. Ha a Nobelpharma Co. japán gyógyszeripari vállalat által végzett kísérletek sikeresnek bizonyulnak, akkor elindul a végső fázis. A tömeggyártást legkorábban 2024-re tervezik.



Eközben világszerte számos új vakcinát fejlesztenek ki. Jonathan Heeney, a Cambridge-i Egyetem professzora nemrég jelentette be egy új, tű nélküli Covid-19 oltás tesztjét, amely reményei szerint szélesebb körű védelmet nyújthat a Covid-változatok és más koronavírusok ellen.



A Convasel nevű, a szentpétervári Oltóanyag- és Szérumkutató Intézet által létrehozott, a koronavírus elleni új orosz vakcinát 2022 első negyedévének vége előtt törzskönyvezik - közölte pénteken Veronika Szkvorcova, az orosz Szövetségi Orvosbiológiai Ügynökség vezetője.



Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, az Egészségügyi Világszervezet vezetője pénteki újévi üzenetében optimizmusát fejezte ki, hogy a Covid-19 világjárványt le lehet győzni. Felszólított minden országot, hogy működjenek együtt annak érdekében, hogy 2022 közepére elérjék a világ lakosságának 70 százalékát beoltó célt.