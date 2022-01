Kína Mars körüli űrszondája szelfiket készített - képek, videó

A Kínai Nemzeti Űrügynökség (CNSA) új fotókat tett közzé a Tienven (Égi kérdések) 1 Mars-projektjéről, köztük két látványos szelfit, amelyeket a bolygó körül keringő misszió orbiter készített.



A mesterséges műhold úgy tudott képet készíteni magáról, hogy egy speciális kamerát engedett ki az űrbe egyszeri útra.

And here's said camera tumbling off into deep space... [CNSA/PEC] pic.twitter.com/BqKm8Y6KpT

A másik kép a Mars pályáján készült, és a Mars északi pólusának jégtakaróját örökítette meg.

Egy másik kép egy kopár marsi síkságot ábrázolt, amelyet a bolygó felszínén dolgozó kínai Zhurong rover készített.

Szombatig a rover 224 napot töltött a vörös bolygón, és már több mint kétszeresen túlélte a három hónapos élettartamát. Ez idő alatt több mint 1,4 kilométert tett meg.

A Tienven (Égi kérdések) 1 küldetés, amely egy orbiterből és egy roverből áll, tavaly februárban érte el a Marsot azzal a céllal, hogy tanulmányozza a bolygó geológiáját és légkörét, miközben a víz jelenlegi és korábbi jelenlétét is kutatja.



Eddig közel 540 gigabájtnyi adatmennyiséget továbbított vissza a Földre. Peking szerint a hardver továbbra is jó állapotban van, és elegendő energiával rendelkezik a további működéshez.

Wow! This is yet another surprise from the Tianwen-1 mission. The orbiter had apparently released a small sub satellite while in Mars orbit, returning these outrageous images. [CNSA/CLEP/PEC] https://t.co/hPezkaDOgn pic.twitter.com/b22JvIQgAb