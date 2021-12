A valaha épített legerősebb teleszkópot lőtték ki az űrbe - videók

Többszöri halasztás után felbocsátották szombaton a James Webb-űrteleszkópot az Európai Űrügynökségnek (ESA) a Francia Guyana-i Kourouban lévő indítóállomásáról egy Ariane-5 rakéta fedélzetén. A rakéta indítását a Le Monde francia napilap honlapján élőben közvetítette.



Az amerikai űrhajózási és űrkutatási hivatal, a NASA második igazgatójáról elnevezett James Webb a valaha tervezett legnagyobb űrteleszkóp.

We have LIFTOFF of the @NASAWebb Space Telescope!



At 7:20am ET (12:20 UTC), the beginning of a new, exciting decade of science climbed to the sky. Webb's mission to #UnfoldTheUniverse will change our understanding of space as we know it. pic.twitter.com/Al8Wi5c0K6