Ünnep

Karácsonykor cáfolta meg a Mikulást a híres asztrofizikus a tudomány segítségével

Neil deGrasse Tyson híres asztrofizikus a szentestét azzal töltötte, hogy tényekkel próbálta megcáfolni a Mikulást, és hangulatgyilkos tweetekkel vette célba a rénszarvasokat, a szánját és az északi sarki műhelyt.



Tyson még pénteken, szenteste több olyan futótűzként terjedő posztot tett közzé, amelyben a tudomány segítségével próbálta megcáfolni a Mikulás mítoszát.



"Mivel az északi sarkvidék csak óceán, a Mikulás északi sarki műhelye mindig is csak egy úszó jégtáblán létezett. Azok a képek, amelyek a Mikulás műhelyét fenyőfákkal és hófödte hegyekkel a horizonton ábrázolják, földrajzilag igen alulinformáltak" - állította Tyson az egyik tweetjében, míg máshol azt sugallta, hogy a Mikulás rénszarvasainak télen nem lenne agancsa (a hímek késő ősszel elhullajtják, csak a nőstényeknél marad meg), Rudolf nemtévesztett valójában, és hogy a szánja elpárologna, ha hiperszonikus sebességgel utazna.

Since the Northern Arctic is just ocean, Santa's North Pole workshop has only ever existed on a floating sheet of ice.



Images that portray Santa's workshop with pine trees and snow-capped hills on the horizon are geographically underinfomred. pic.twitter.com/zyGpAPfMAt — Neil deGrasse Tyson (@neiltyson) December 24, 2021

Tyson azt is felvetette, hogy a Mikulás a klímaváltozás miatt hamarosan egy olvadó jégtáblába kapaszkodhat, és arra biztatta a gyerekeket, hogy hagyjanak a Mikulásnak süti helyett répát és zellert, hogy "sokkal, sokkal vékonyabb" legyen.

Santa doesn't know Zoology:



Both male & female Reindeer grow antlers. But all male Reindeer lose their antlers in the late fall, well-before Christmas.



So Santa's reindeer, which all sport antlers, are therefore all female, which means Rudolf has been misgendered. pic.twitter.com/03skVxyYRE — Neil deGrasse Tyson (@neiltyson) December 25, 2021

Bár egyesek szórakoztatónak és tanulságosnak találták a tweeteket, másoknak kevésbé tetszett Tyson kísérlete, hogy karácsony este leszámoljon a Mikulással - az asztrofizikust a gonosztevő "Grincshez" hasonlították.

That's why he uses magic, dumbass https://t.co/ARj1rFvZ1x — Justin Whang 🐙 (@JustinWhang) December 24, 2021

"Ezért nem szeretik az emberek az ateistákat. Ezt karácsony este posztolod?" - írta valaki, míg egy másik azt tweetelte: "Még egy karácsonyi csoda sem tudná ezt az embert rávenni, hogy befogja a száját".

Enjoy your coal https://t.co/QW73MSLy57 — metaphor man (@shitbiscuit) December 24, 2021

Mások megpróbálták elmagyarázni Tysonnak, hogy a Mikulás és a szánja "mágikus, és ezért nem vonatkoznak rájuk a fizika egyébként vitathatatlan törvényei", és azt mondták az asztrofizikusnak, hogy "szedje össze magát".

we need an adult version of shoving nerds in lockers for moments like this https://t.co/kZF1fbwN8o — Tyler Conway (@jtylerconway) December 25, 2021

Nem ez az első alkalom, hogy Tyson karácsonykor vitát vált ki. 2014-ben azzal vádolták, hogy megsértette a keresztényeket, miután egy december 25-i üzenetet tett közzé, amelyben ez állt: "Ezen a napon, réges-régen megszületett egy gyermek, aki 30 éves korára átalakította a világot. Boldog születésnapot Isaac Newton sz. 1642. dec. 25.".



2019 karácsonyán Tyson "Boldog szerdát" (utalva arra, hogy tulajdonképpen bármilyen hétköznapi nap lehetne) kívánt a "muszlimoknak, ateistáknak, hinduknak, buddhistáknak, pogányoknak és zsidóknak" is. A zsidó közösségi média felhasználók tudatlansággal vádolták Tysont, rámutatva, hogy ez "jelenleg is zsidó ünnep".