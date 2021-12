Tudomány

Megkövesedett tojásában kuporgó bébidinoszaurusz csontvázára bukkantak

Megkövesedett tojásában kuporgó bébidinoszaurusz rendkívül jó állapotban megőrződött csontvázára bukkantak Kínában, a lelet új információkkal szolgál az ősi állatok fejlődéséről.



Az optiroszauruszbébi egy eddig csak madaraknál tapasztalt kuporgó pózban van - állapította meg vizsgálata során a kínai-brit kutatócsoport, amely eredményeit az iScience tudományos lapban mutatta be.



A kutatók arra a kérdésre keresik a választ, hogy ez a viselkedés már a kréta korban, 145-66 millió évvel ezelőtt kifejlődött-e a theropodák rendjébe tartozó optiroszauruszoknál, melyekből később a madarak kialakultak.



"Meglepődtünk, amikor megláttuk, hogy ez a szép állapotban megmaradt embrió madárszerű pozícióban ül egy dinoszaurusztojásban" - mondta Waisum Ma, a Birminghami Egyetem kutatója.



A fosszilizálódott embrió a dél-kínai Csianghszi tartományban lévő Kancsou városból származik, az ezredforduló óta hevert egy raktárban. Tíz évvel később a Jingliang Természettudományi Múzeum munkatársai több fosszíliát dinoszaurusztojásként azonosítottak, ekkor fedezték fel a most vizsgált csontokat is - közölte Lida Hszing, a Pekingi Földtudományi Egyetem munkatársa.



A felfedezett bébidinónak a Baby Yingliang nevet adták. A fosszíliát további vizsgálatnak vetik alá.