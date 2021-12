Tudomány

Felfedezték az első igazi ezerlábút

A tudósok felfedezték az első "igazi" ezerlábút, amelynek több mint 1000 lába van 60 méter mélyen a föld alatt egy nyugat-ausztráliai bányászati területen, ezzel beállítva az ember által ismert legtöbb lábbal rendelkező élőlény rekordját.



A felfedezést a Scientific Reports című, szakértői értékeléssel ellátott folyóiratban bejelentő kutatócsoport elárulta, hogy a rekordot jelentő új fajt egy föld alatti környezeti hatásvizsgálat során találták.



Bár a "millipede" elnevezés latinul ezer lábat jelent, eddig még nem találtak olyan élőlényt, amelynek ezer lába lett volna, annak ellenére, hogy több mint 400 millió éve élnek a Földön. A rovarok abban különböznek, hogy minden testszegmensen két pár lábuk van, szemben a százlábúak egy párjával.



Az újonnan felfedezett ezerlábúnak, amelyet az alvilág görög istennője után Eumillipes Persephonénak neveztek el, 1306 lába van. Ezzel megdöntötte a korábbi rekordot, amelyet egy Közép-Kaliforniában talált faj, az Illacme Plenipes állított fel, amelynek akár 750 lába is lehet.



A mintegy 330 szegmensből álló, apró lábakkal és kúp alakú fejjel rendelkező ezerlábú a föld alatt és teljes sötétségben él, ilyen helyen is találtak rá a keleti Goldfields bányarégióban.



A felfedezést követően Dr. Bruno Buzatto, a Bennelongia Environmental Consultants biológusa elmondta, hogy a kutatók "hihetetlenül szerencsések" voltak, hogy rátaláltak erre az "egyedülálló" élőlényre, amely "teljesen különbözik" a korábbi fajoktól.



Dr. Juanita Rodriguez, az egyik kutató és rovarszakértő leírta, hogy valószínűleg a százlábú továbbfejlődött, és megnőtt a hossza, hogy nagyobb mozgást tegyen lehetővé a föld alatt. "Minél hosszabb, annál nagyobb az ereje az előrehaladáshoz" - mondta Rodriguez.



Míg a tudósok eddig több mint 2000 ezerlábú fajt fedeztek fel Ausztráliában, Rodriguez azt állította, hogy akár 4000 is lehet.