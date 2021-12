Tudomány

Több száz öngyilkosságot akadályozhatott meg slágerével egy amerikai rapper

Több száz öngyilkosságot akadályozhatott meg 2017-es slágerével Logic amerikai rapper egy új tanulmány szerint.



A 1-800-273-8255 című dal az öngyilkosságok megelőzésére létrehozott amerikai segélyvonal telefonszáma. Egy új kutatás szerint a dal hatására jelentős növekedést tapasztaltak a beérkező hívások számában és vélhetően csökkent az elkövetett öngyilkosságok száma is - írja a The Guardian online kiadása.



A British Medical Journal (BMJ) című tudományos lap friss számában megjelent tanulmány szerint miután a jelentős közfigyelmet kapott dal megjelent és Logic két nagy szabású fellépésén is hallható volt, 9915-tel nőtt a beérkező hívások száma és bizonyíthatóan csökkent az Egyesült Államokban az öngyilkosságok száma.



"Az öngyilkosságok megelőzése és a tájékoztatás érdekében ki kell használni a pozitív médiamegjelenések előnyeit, hogy eljusson az információ az emberekhez és a nagy kockázatú csoportokhoz anélkül, hogy kárt okoznánk a veszélyeztetetteknek. A területen végzett kutatások fő dilemmája, hogy a reményteli és gyógyulásról szóló történetek kevesebb teret kapnak a médiában, mint az öngyilkosságok" - vélik a kutatók.



A kutatás három fő eseményt vizsgált: a dal megjelenését 2017. április 28-án, Logic fellépését az MTV zenei díjátadón 2017. augusztus 27-én és a Grammy-díjátadón 2018. január 28-án.



A dal, melyben Alessia Cara és Khalid is közreműködik, hetekig a Billboard Hot 100 amerikai slágerlista legjobb tíz slágere között szerepelt. 2017 szeptemberében a harmadik helyre került.



A dal megjelenése utáni 28 napban mintegy 10 százalékkal emelkedett a segélyvonal Google-kereséseinek száma.



Az elemzések szerint a 34 napos időszakban, amikor a dal kiemelt figyelmet kapott, 6,9 százalékkal nőtt a segélyvonalra befutó hívások száma. Ugyanebben az időszakban csökkent az elkövetett öngyilkoságok száma: 245-tel kevesebbet regisztráltak, ami 5,5 százalékos csökkenést jelent.