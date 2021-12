Tudomány

Egy újszülött kislány tízezer éves sírját tárták fel Olaszországban

Egy újszülött kislány tízezer éves sírját tárták fel Észak-Olaszországban, Ligúria régió egyik barlangjában. Az apró babacsontok mellett többek között gyöngyöket és egy ragadozómadár karmát találták.



Ez egy egyedülálló lelet Európában, még soha nem találtunk olyan sírt, amely egy alig néhány napos gyerek maradványait és a vele eltemetett babakelengyét rejti -mondta Stefano Benazzi, a Bolognai Egyetem kutatója. A szakember kollégáival, Fabio Negrinóval, a Genovai Egyetem munkatársával és Marco Peresanival, a Ferrarai Egyetem tudósával közös tanulmányát a Scientific Reports című tudományos lapban mutatta be.



A gyerek egy vadászközösség tagja volt. Testét fejével nyugati, lábával keleti irányban temették el. Számos dísz vette körül: több mint 60 átlyukasztott kagylógyöngy, amelyeket valószínűleg egy kis ruhára vagy bőrpólyára varrhatták, kagylótöredékekből készült négy medál és egy ragadozómadár karma.



A díszek közül többön az elhasználódás nyomai láthatóak, ami arra utal, hogy a közösség tagjai hosszú időn át viselték azokat és csak később szolgáltak az újszülött kislány ruháinak díszeként.



"Annak megértése, hogyan bántak őseink a halottaikkal, hatalmas kulturális jelentőséggel bír, és lehetővé teszi számunkra, hogy viselkedésmódjukat és ideológiai szempontjaikat is vizsgálhassuk" - mondta Benazzi.



A lelet lehetővé teszi, hogy megvizsgálják a mezolitikum első szakaszának egyik különleges temetkezési rítusát, egy olyan korszakét, amelyből kevés sír ismert. A sír arról árulkodik, hogy a közösség minden tagját, még az újszülötteket is teljes értékű személyeknek ismerték el, és nyilvánvalóan ugyanúgy kezelték őket - vélte a szakember.



A holttestet a ligúriai Albenga városhoz tartozó negyven méter hosszú, furcsa, kunyhó alakú barlangban találták meg.



A vizsgálatok szerint a kutatók általa Neve, azaz Hó nevet kapott kislány 40-50 napos lehetett, amikor meghalt. Több dolog okozott nála stresszt - valószínűleg anyja táplálékhiánya miatt, amely a magzat normális fejlődését is hátráltatta. A nagyon kevés maradvány alapján azonban lehetetlen megállapítani, hogy pontosan mi okozta a gyerek halálát.



"Jelenleg a barlangnak csak egy kis részét tudtuk feltárni és még nem tudjuk, találunk-e további maradványokat. Reméljük, folytathatjuk az ásatásokat" - mondta Benazzi.