Tudomány

"Megérintette" a Napot a NASA űrszondája - videó

"Megérintette" a Napot a NASA űrszondája, és belemerült a csillag koronájába - jelentették be kedden az Amerikai Geofizikai Unió (AGU) konferenciáján.



A tudósok elmondták, hogy az adatok néhány hónap alatt érkeztek be, és további hónapok teltek el az esemény megerősítéséig. A Parker Solar Probe elnevezésű űrszonda áprilisban nyolcadik alkalommal közelítette meg a Napot, és ezt követően repült át a koronáján.



A 2018-ban indított Parker első ízben 13 millió kilométerre volt a Nap középpontjától, mikor keresztezte a Nap atmoszférája és az onnan kifelé tartó napszél közötti bizonytalan határvonalat. Az űrszonda már legalább háromszor lépett ki- és be a napkoronába. A tudósok szerint minden alkalommal zökkenőmentes volt az áthaladása.



"Az első és legdrámaibb alkalommal körülbelül öt óráig voltunk lent. Az öt óra nem hangzik nagy dolognak, de a Parker olyan gyorsan mozgott, hogy hatalmas távolságot tett meg ez alatt az idő alatt, ugyanis másodpercenként több mint 100 kilométeres sebességgel száguldott - mondta el Justin Kasper, a Michigani Egyetem munkatársa.



A szondától kapott adatok segíthetnek a napszél eredetének megértésében, valamit abban, hogyan hevül fel és lökődik ki az űrbe. Mivel a Napnak nincs szilárd felszíne, az események a koronában zajlanak. A mágnesesen intenzív régió közeli vizsgálata segíthet jobban megérteni a napkorona működését, ami azért is fontos, mert a napkitörések hatással vannak a földi életre is.



Az előzetes adatok arra utalnak, hogy a Parker augusztusi, kilencedik közelítése során is belemerült a koronába, de ennek megerősítéséhez további elemzésekre van szükség. Novemberben a szonda tizedik alkalommal közelítette meg az égitestet. A Parker egyre közelebb kerül a Naphoz, és egyre mélyebbre merül a koronába, egészen a 2025-ös utolsó köréig. Az űrszonda legfrissebb eredményeit American Physical Society publikálta.