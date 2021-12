Koronavírus-járvány

Pfizer: közel 160 000 ezer mellékhatás 1 hónap alatt

Az Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatal (FDA) által közzétett dokumentumokból kiderül, hogy a Pfizer gyógyszergyártó közel 160 000 mellékhatást regisztrált a Covid-19 vakcinával kapcsolatban a bevezetés első hónapjaiban.



A dokumentumokhoz orvosok, professzorok és újságírók egy csoportja jutott hozzá, akik magukat Public Health and Medical Professionals for Transparency (Közegészségügyi és orvosi szakemberek az átláthatóságért) néven nevezik, és az információszabadságról szóló törvény (FOIA) alapján kérvényezték az FDA-nál a dokumentumok kiadását.



A dokumentumok első részéből kiderül, hogy 2021 februárjáig, amikor a Pfizer oltását világszerte sürgősségi alapon vezették be, a gyógyszergyártó több mint 42 000 esetjelentést gyűjtött össze, amelyekben közel 160 000 mellékhatást részleteztek az oltásról.

Breakdown of adverse events. pic.twitter.com/a8b0U7nd3C — Aaron Kheriaty, MD (@akheriaty) December 12, 2021

Ezek a reakciók az enyhétől a súlyosig terjedtek, és 1223 volt halálos kimenetelű. Az esetjelentések többsége 31 és 50 év közötti embereket érintett az Egyesült Államokban.



Több mint 25 000 idegrendszeri, 17 000 mozgásszervi és kötőszöveti, valamint 14 000 gyomor-bélrendszeri rendellenességet jelentettek. Különböző autoimmun betegségekről számoltak be, valamint néhány különös betegségről, köztük 270 "spontán abortuszról", herpeszről, epilepsziáról, szívelégtelenségről és stroke-ról, ezer más betegség mellett.



Ezek a mellékhatások már korábban is ismertek voltak, és mind felkerültek a Betegségellenőrzési és Megelőzési Központok (Centers for Disease Control and Prevention) VAERS (Vaccine Adverse Event Reporting System) adatbázisába, amely vasárnapig 3300, a Pfizer vakcinájával történő oltást követő halálesetet regisztrált, ami nagyjából megfelel a vállalat saját adatainak.



A kritikusok szerint e halálesetek egy része nem hozható egyértelműen összefüggésbe az oltással, míg mások szerint a halálesetek és mellékhatások valódi számát nem jelentették be teljes mértékben.



Kritikus, hogy a Pfizer dokumentumait az FDA arra használta fel, hogy a vállalat oltását biztonságosnak nyilvánítsa, amit augusztusban a 16 éves és idősebb amerikaiak esetében meg is tett. Azóta már ötéves gyermekek számára is engedélyezték, és a múlt héten a 16 éves és idősebb korosztály számára is jóváhagyták az emlékeztető adagokat.



Az FDA szerint 2096-ig is eltarthat, amíg kiadják mind a 451 000 oldalt, amelyet a Pfizer vakcinájának jóváhagyásához használtak.



A koronavírus fertőzőképesebb és a jelek szerint a vakcinákkal szemben ellenállóbb Omicron törzsével kapcsolatban az amerikai kormány továbbra is a védőoltást hirdeti, mint a Covid-19 legyőzésének kulcsát. Albert Bourla, a Pfizer vezérigazgatója szerdán azt mondta, hogy a cég vakcinájának negyedik adagjára is szükség lehet a védettségi szint fenntartásához.



Mivel egy dél-afrikai tanulmány szerint a Pfizer vakcinája akár 40-szer kevésbé hatékony az Omicron ellen, mint a korábbi változatok, a vállalat szerint 2022 márciusára piacra kerülhet egy Omicron-specifikus vakcina.