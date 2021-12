Koronavírus-járvány

Egerekről emberre terjedő Covid gyanúját vizsgálják

A tajvani hatóságok vizsgálatot folytatnak egy laboratóriumi alkalmazott Covid-pozitív tesztje miatt, akit koronavírussal fertőzött egerek haraptak meg. Hetek óta ez volt az első bejelentett eset a szigetországban.



A nő, aki az Academia Sinica, Tajvan vezető kutatóintézetének munkatársa volt, a múlt hónapban betegedett meg Coviddal. Az egészségügyi hatóságok megerősítették, hogy a nőt kétszer is megharapták a koronavírussal fertőzött egerek. Egyelőre nem tudni minden kétséget kizáróan, hogy a laboratóriumi alkalmazott ezeken a harapásokon keresztül fertőződött-e meg. Mégis, az ország egészségügyi miniszterét, Csen Sih-csungot idézik, aki azt mondta, hogy "a munkahelyi fertőzés lehetősége nagyobb, mert nulla megerősített fertőzésünk van a közösségben".



A szóban forgó nőnek a közelmúltban nem volt utazási kórtörténete, ráadásul a jelentések szerint be volt oltva a Moderna vakcinával. Ráadásul a labor, ahol dolgozott, állítólag nagyon magas biológiai biztonsági szintet tart fenn. Közel 100 embert helyeztek karanténba, akik kapcsolatba kerültek a fertőzött laboratóriumi alkalmazottal.



A több mint 23 millió lakosú Tajvanon az egyik legalacsonyabb a Covid-fertőzöttségi arány, köszönhetően annak, hogy a tenger teljesen el van zárva, és a hatóságok már a világjárvány idején szigorú zárlatokat vezettek be. A mai napig Tajvanon mindössze 16 704 Covid-fertőzést és összesen 848 halálesetet regisztráltak - ezek a számok szöges ellentétben állnak a legtöbb más régió zord statisztikáival.



A jelentések szerint a macskák és kutyák gyakran elkapták a betegséget a gazdáiktól. Egy nemrégiben Belgiumban történt eset során az antwerpeni állatkert két vízilovat is pozitívnak találtak. A jó hír azonban az, hogy az állatok általában sokkal jobban viselik a betegséget, mint az emberek, és nem vagy csak enyhe tünetekkel küzdenek. Nincs bizonyíték arra, hogy a fertőzött háziállatok átadhatják a Covidot az embereknek.