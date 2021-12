Koronavírus-járvány

COVID-19: a Pfizer vakcinából származó antitestek akár 40-szer kevésbé hatékonyak az Omicron ellen

Bár a kutatás nem volt nagy, de ez az első tudományos bizonyíték arra, hogy az új variáns milyen mértékben képes kijátszani a vakcinát. 2021.12.09 11:09 ma.hu

A Pfizer vakcinából származó antitestek akár 40-szer kevésbé lehetnek hatékonyak az Omicron ellen, az eredeti COVID törzshöz képest - mutatták ki az új változaton Dél-Afrikában végzett első laboratóriumi vizsgálatok.



Bár a vakcina ellenanyagai elől való menekülés képessége jelentős, de nem teljes, ami jó hír, mondta Alex Sigal professzor, az Africa Health Research Institute virológusa, a kutatást vezető professzor. A tanulmány megállapította, hogy a beoltott és a COVID-dal természetes úton fertőzött emberek antitestjei jelentősen hatékonyabbak voltak az Omicron ellen - ami arra utal, hogy az emlékeztető oltások számottevő előnyökkel járhatnak.

Jó vagy rossz hír, hogy 40-szer kevésbé hatékony? Egy ilyen kutatásra vártak az adattudósok, mióta felfedezték az Omicron-változatot. Ez nagyon előzetes, és a számok még változhatnak, de a szakértők szerint a számok jelentősek.



A COVID-19 ellen a Pfizer vakcinából két oltással beoltott embereknél az antitestek Omicron semlegesítésére való képessége 20-40-szeresére csökkent az eredeti COVID-változathoz képest, amely ellen az összes vakcinát gyártják.



Ez hatalmas csökkenés a korábban látott változatokhoz képest. A béta változat (korábban dél-afrikai változatként ismert) volt az egyik legerősebb változat, amely ezt az "immunmenekülést" mutatta, de az elemzés alapján az Omicron változat ötször-tízszer jobban elkerüli az antitesteket.



Bár a tanulmányban megfigyelt hatás jelentős, sokkal jobb, mint amitől néhány immunológus tartott. Egyesek magánvéleményükben attól tartottak, hogy az Omicron ellen a vakcináknak egyáltalán nincs hatásuk.



Az a tény, hogy a vakcinákból származó antitestek még mindig felismerik az Omicront, jelentős. Különösen azért, mert az immunrendszernek vannak más részei is, például a T-sejtek, amelyek szintén felléphetnek ellene.



A legígéretesebb eredmény azonban az a tény, hogy azok az emberek, akik korábban már megfertőződtek a COVID-19 vírussal, és be is oltották őket, sokkal jobb védelmet kaptak az Omicron ellen.



Ez azt jelzi, hogy az olyan helyeken, mint Dél-Afrika, ahol a múltban magas volt a fertőzési arány, az Omicron hatása csökkenhet. Ez jó előjel az emlékeztető oltási programok számára is.



Az eredmények megerősítéséhez további, nagyobb számú emberen végzett vizsgálatokra lesz szükség. De ezek az első közvetlen bizonyítékok arra vonatkozóan, hogy az Omicron mekkora kihívást jelenthet.

Az oltóanyag elől való menekülési képessége öt- és tízszer jobb volt, mint a Béta változat esetében, amelyet szintén Dél-Afrikában jelentettek először, és amely mindeddig a legjobban tudott kitérni az oltás elől.



Sigal professzor, aki a vizsgálatokat végző csoport vezetője, úgy véli, hogy más változatokkal szemben, az Omicron valószínűleg egyszerre rendelkezik az immunrendszer elől való menekülés és az ragályosság minden előnyével.



A tanulmány nagyon korlátozott, mivel a laboratóriumban növesztett élő Omicron vírust mindössze 12 oltott ember vérmintáján vizsgálták. Így mint ilyen, nem sokat tud mondani arról, hogy a vakcinák mennyire hatékonyak a fertőzés megelőzésében, vagy az Omicron továbbterjedésében a valóságban. De azért értékes, mert megmutatja, hogy a variáns hatása jelentős - de azt is, hogy a vakcinák még mindig nyújtanak némi védelmet. Az emlékeztető oltások pedig komoly védelmet nyújthatnak.



Az eredmény egy korábbi figyelmeztetés után született, miszerint az Omicron variáns fertőzőképesebb lehet, mint a Delta. Sajid Javid egészségügyi miniszter a parlamenti képviselőknek elmondta, hogy az Omicron megbetegedését olyan embereknél is megerősítették az Egyesült Királyságban, akiknek nem volt utazási előzménye, ami azt jelenti, hogy a betegség most már a közösségen belül terjed. Egyelőre az Omicron súlyos betegséget okozó képessége még nem tisztázott.



Dr. Anthony Fauci, az Egyesült Államok vezető fertőző betegségekkel foglalkozó szakértője szerint az első bizonyítékok azt sugallják, hogy a változat kevésbé súlyos, kevesebb kórházi felvétel és kevesebb lélegeztetőgép szükségessége mellett. De arra is figyelmeztetett, hogy a tudósok csak néhány hét múlva rendelkeznek majd elegendő adattal ahhoz, hogy véglegesebb következtetéseket vonjanak le.