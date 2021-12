Orvostudomány

Egyedülálló gégeműtéti eljárást dolgoztak ki Szegeden

Egyedülálló, gyermekeknél az öröklött vagy szerzett, fulladással járó felső légúti szűkületek kezelésére alkalmas, egy lépésben végrehajtható gégeműtéti eljárást dolgozott ki munkatársaival Rovó László fül-orr-gégész professzor, a Szegedi Tudományegyetem (SZTE) rektora - tájékoztatta a felsőoktatási intézmény közkapcsolati igazgatósága szerdán az MTI-t.



A közlemény szerint a szűkület okozta, jelentős nehézlégzés korábban gyakran légcsőmetszést igényelt, ez azonban megnehezíti, hogy a kisgyermekek teljes értékű életet élhessenek. Rovó László hosszú évtizedek óta dolgozik munkacsoportjával egy kedvezőbb életminőséget eredményező műtéti megoldáson. A lépésről lépésre fejlesztett eljárást - amelyhez a rohamosan fejlődő technika, technológia és tudomány is nagyban hozzájárult - már több neves amerikai szaklapban publikálták.



A tájékoztatóban idézték a professzort, aki kifejtette, hogy a kisgyermekeken végzett beavatkozások különös precizitást igényelnek, elsősorban anatómiai szempontból. A siker érdekében jól működő csapatot alakítottak ki az SZTE gyermekgyógyászati klinika, illetve az aneszteziológiai és intenzív terápiás intézet munkatársaival. Többek között ennek köszönhető, hogy ma már akár újszülötteken és néhány hetes csecsemőkön is sikeresen végre tudják hajtani a műtétet.



Az egész világon egyedülálló műtéti eljárást a közelmúltban egy újszülött csecsemőn is sikeresen alkalmazták. Mihálffy Gréta mindössze egy hónapos volt, amikor megfázásos, nehézlégzéses tünetei jelentkeztek, amelyeket a szakembereknek nem sikerült megszüntetniük. Az inhalációs szteroidok és gyulladáscsökkentő kúpok csak átmeneti javulást hoztak.



Az újra felerősödött nehézlégzés miatt altatásos gégetükrözést végeztek a bordányi csecsemőn, ekkor derült fény a gégegyűrűporc fejlődési rendellenesség eredetű szűkületére. A diagnózist az elvégzett képalkotó vizsgálat is megerősítette. A csecsemő műtétére egy héttel később került sor, a szűk anatómiai viszonyok "tágítására" Rovó László úgynevezett csúsztatásos gége-légcső-plasztikát végzett. A műtét után átmeneti, hatnapos altatásban és lélegeztetve töltött periódus következett.



Az ébresztést követően a kislány meglepően jól vette az akadályokat, állapota gyorsan javult, néhány napon belül hazamehetett a klinikáról - írták a közleményben.