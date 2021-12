A kínai holdjáró rejtélyes házat észlelt a Holdon

A kínai Yutu-2 holdjáró által a Hold felszínén észlelt furcsa kinézetű, kocka alakú tárgy sok találgatásra ad okot a közösségi médiában. A tárgy a kínai űrügynökség által múlt héten közzétett fotókon látható. A Space.com szerint a holdjáró akkor vette észre a tárgyat, amikor a Hold túlsó oldalán lévő Von Kármán-kráteren keresztül haladt.

Ah. We have an update from Yutu-2 on the lunar far side, including an image of a cubic shape on the northern horizon ~80m away from the rover in Von Kármán crater. Referred to as "神秘小屋" ("mystery house"), the next 2-3 lunar days will be spent getting closer to check it out. pic.twitter.com/LWPZoWN05I

A Yutu-2 rover a kínai Csang'e 4 Hold-misszió része. A Hold túlsó oldalát 2019 óta kutatja.



Andrew Jones, a Space.com újságírója pénteken megosztott tweet-sorozatában kiemelte a szokatlan észlelést. "Kép egy kocka alakzatról az északi horizonton - 80 méterre a rovertől a Von Karman-kráterben" - írta. "Nem obeliszk vagy földönkívüliek, de mindenképpen érdemes megnézni" - tette hozzá egy következő tweetben.

So yeah, it's not an obelisk or aliens, but certainly something to check out, and hard to discern much from the image. But large boulders (right) are sometimes excavated by impacts, as seen by the Chang'e-3 mission, which launched 8 years ago on Dec 1. [CNSA/CLEP] pic.twitter.com/ifOIFr4oQI